Mekies : la priorité est de convaincre Verstappen de rester chez Red Bull

Laurent Mekies, nouveau directeur de l’équipe Red Bull, affirme que sa priorité est d’améliorer les performances de la voiture afin de dissiper les doutes de Max Verstappen quant à sa présence au sein de l’équipe.

Verstappen est sous contrat jusqu’en 2028, mais des clauses de performance pourraient lui permettre de partir. Le Néerlandais est courtisé par Mercedes pour la saison prochaine.

"Je suis sûr que Max souhaite une voiture rapide, et si nous lui en donnons une, cela dissipera ses doutes éventuels et annulera certainement tous les autres critères," confie le Français aujourd’hui à Spa lors de la conférence de presse officielle de la FIA.

"L’objectif principal est donc pour moi de connaître l’équipe le plus rapidement possible afin de voir comment nous pouvons la soutenir et comment nous pouvons la rendre plus compétitive pour obtenir une voiture rapide et ainsi faciliter la tâche à Max. C’est la priorité de le convaincre."

Mekies a été nommé directeur général de l’équipe Red Bull le 9 juillet après le licenciement de Christian Horner. Mekies a déclaré avoir passé ses deux premières semaines à la tête de l’équipe à essayer de "comprendre les forces et les faiblesses de l’équipe afin de comprendre comment être en mesure de la soutenir".

"Tout ce que j’ai constaté ces deux semaines, c’est un équilibre extraordinaire, un esprit de course incroyable. Ces gars-là sont à la limite de tous les aspects. Aucun département ne semble se reposer. Ils sont véritablement en guerre, au bon sens du terme, si je puis dire, sur tous les plans."

La nomination de Mekies intervient après une période tumultueuse de 18 mois chez Red Bull, qui a débuté par des accusations de harcèlement sexuel et de comportement coercitif de la part d’une employée contre Horner. Deux enquêtes internes ont rejeté les accusations contre Horner, qui a toujours nié les faits.

S’en sont suivis les départs du directeur technique Adrian Newey et du directeur sportif Jonathan Wheatley, ainsi que la démission du directeur de la stratégie Will Courtenay, qui a signé chez McLaren mais est pour l’instant lié par son contrat avec Red Bull.

"On ne voit pas de témoignage de cette période trouble. On voit une forte volonté de chacun de retrouver l’énergie Red Bull, de réduire le bruit extérieur, et de se concentrer sur la course. C’est ce que l’on constate et c’est ce que nous allons essayer de faire ensemble."

Mekies a déclaré n’avoir ressenti aucune réaction négative de la part du personnel de Red Bull après le départ de celui qui l’avait dirigé pendant 20 ans.

"Vous savez, les premières 24 heures ont été un grand moment d’adaptation, car personne ne s’y attendait. Il ne fait aucun doute que les premières heures après l’annonce ont été une surprise pour tout le monde, et certainement une phase de digestion pour tout le monde."

"Mais tout le monde a été d’un soutien incroyable. Prêt à ouvrir la porte, prêt à parler, à écouter. Quelles étaient les limites, les forces ? Comment allons-nous revenir pour nous battre à un niveau encore plus élevé demain ? C’est ce que j’espère."

Il a également ajouté que Horner, qui avait joué un rôle déterminant dans la nomination de Mekies à son poste précédent de directeur de Racing Bulls, avait été "d’un soutien sans faille, ce qui est très impressionnant dans ce contexte."

"Il a été le premier à envoyer un SMS, le premier à appeler, je crois que ce matin ou hier, on s’est encore envoyé un SMS. Il a donc été d’un grand soutien."

"Personne ne remplacera son caractère, personne ne le remplacera à l’identique. J’arrive pour occuper le poste de PDG et de chef d’équipe. Y a-t-il un moyen pour quelqu’un d’accomplir cela comme Christian ? Non. Du moins certainement pas moi."

"Nous nous appuierons sur les incroyables forces de chacun dans cette équipe. Chacun se mobilise. C’est assurément l’occasion de renforcer encore davantage l’autonomie de nos collaborateurs."

"Nous allons certainement considérer cette phase comme un moyen de les mobiliser et de créer ensemble le prochain avantage concurrentiel pour la prochaine phase réglementaire."

Wheatley, qui assistait à la même conférence de presse que Mekies en tant que directeur d’équipe Sauber/Audi, a déclaré : "Laurent est une personne incroyablement impressionnante. C’est un ami de longue date et il a une excellente façon de gérer les équipes."

"Le rôle du directeur d’équipe est avant tout de motiver l’équipe, de placer les bonnes personnes aux bons postes et de leur offrir les meilleures opportunités et les outils nécessaires pour accomplir leur travail. Je suis convaincu que Laurent excellera dans ce domaine."