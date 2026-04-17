Piastri : Lorsque nous prenons le départ, nous sommes plutôt bons !

Oscar Piastri a tiré un premier bilan de son début de saison, alors qu’il n’a pas participé aux deux premières courses à cause de problèmes mécaniques avant même le départ. Mais le pilote McLaren F1 a fini sur une bonne note avant la pause forcée d’avril avec un podium à Suzuka.

La performance de la MCL40 s’est avérée rassurante au Japon, et c’est ce qui lui permet aussi de tirer un bilan plus positif qu’en se focalisant seulement sur les abandons. Et le fait d’avoir prévu que le changement de règlement ne serait pas aisé l’aide à relativiser.

"Je pense qu’il est juste de dire que le début de saison a été plus délicat que nous l’aurions souhaité. En arrivant cette année avec le statut de champions du monde, nous savions pertinemment que les compteurs seraient remis à zéro sur toute la grille, mais nous mentirions si nous disions que nous n’espérions pas être plus proches de la tête" a déclaré Piastri.

"Apprivoiser cette nouvelle génération de monoplaces a été un défi, comme prévu, et nous avons vu à quel point le temps de piste est crucial pour cela. Ne pas prendre le départ des deux premières courses nous a donc privé d’un temps d’apprentissage significatif et essentiel, ce qui est frustrant."

"Nous avons bien réussi à tirer le maximum de ces week-ends, ce qui a contribué à notre solide performance au Japon, que j’ai ressenti comme l’un de mes meilleurs week-ends. Cela a montré que lorsque nous prenons le départ, nous sommes en fait plutôt bons !"

"Nous savions que Mercedes et Ferrari allaient être forts cette année, mais je pense que nous avons fait un pas en avant positif au Japon. Nous avons encore beaucoup de travail à faire si nous voulons être devant, mais je sais que cette équipe a la capacité de progresser tout au long de l’année et j’ai hâte de voir ce que nous pourrons faire lors de la reprise."

Interrogé sur les nouvelles monoplaces après trois week-ends, l’Australien se montre plutôt positif, plus que son équipier Lando Norris ou que d’autres pilotes du plateau comme Max Verstappen.

"Globalement, ces voitures sont très différentes de tout ce que j’ai piloté auparavant. Mais nous savions que ce serait le cas dès que la nouvelle réglementation a été partagée. Ce changement radical est un nouveau défi pour nous, pilotes, ce qui n’est pas une mauvaise chose."

"L’une des grandes différences avec ces voitures, c’est qu’elles sont plus légères et beaucoup plus courtes et étroites qu’en 2025. Cela signifie qu’elles peuvent être un peu plus agiles et plus agréables dans les virages à basse vitesse, mais les problèmes liés à l’air sale persistent et neutralisent certains de ces avantages, car suivre une autre voiture reste difficile."

"Il y a aussi beaucoup plus de choses à gérer dans la voiture en tant que pilote. Il faut réfléchir de manière plus tactique sur pas mal de points, en particulier sur la gestion de la puissance. Ces voitures sont également plus imprévisibles."

"Vous aurez remarqué que nous avons souvent des pics de puissance qui provoquent des réactions inattendues de la monoplace. C’est l’un des domaines, parmi d’autres, qui doit être examiné et modifié dans un avenir proche, ce qui a été mis en évidence par plusieurs incidents depuis le début de la saison."

"Je sais que nous travaillons en étroite collaboration avec la FIA, la F1 et les autres équipes pour s’assurer que ces points sont traités afin de garantir des courses sûres, mais aussi fun et passionnantes pour tout le monde."

Piastri confirme toutefois qu’il est nécessaire d’adapter le pilotage à ce règlement : "Oui, c’est tout à fait le cas. Je pense que c’est la même chose pour tous les pilotes de la grille, et comme pour tout, plus nous passons de temps au volant, plus nous commençons à ajuster nos réflexes acquis."

"Cependant, ces voitures sont fondamentalement si différentes de tout ce que nous avons piloté auparavant en F1 ou dans les catégories inférieures, qu’il faut réapprendre énormément de techniques pour pouvoir en tirer le maximum. L’un des plus grands changements est l’accent mis sur le déploiement de la batterie."

"Des choses comme lever le pied en ligne droite pour récupérer de l’énergie, puis la puissance dont nous disposons en sortie de virage, sont des éléments totalement nouveaux. Ce côté ’batterie’ influe également sur les qualifications, où il ne s’agit plus seulement d’adhérence, mais d’une gestion de l’énergie beaucoup plus tactique."

"Sans l’appui de l’effet de sol qu’avaient les voitures de 2025, les monoplaces peuvent sembler plus instables, ce qui les rend plus enclines à glisser, impactant ainsi les pneus, un aspect auquel j’ai dû adapter mon style pour me sentir plus à l’aise."

"La nature même de la course est différente et c’est un facteur à prendre en compte dans la manière de dépasser. L’accent est mis sur le déploiement de la batterie, on en revient donc à cette idée de jeu d’échecs, comme on peut le voir lors de certaines batailles en piste."

Il raconte enfin ce qu’il a fait lors du début de la pause, et quel est son programme avant de partir pour Miami : "Bien que notre premier choix en tant que pilotes soit toujours d’être en course, cette pause a offert l’opportunité unique de se reposer correctement, de faire une remise à zéro, puis de s’y remettre en pleine saison."

"Après le Japon, je suis retourné à Monaco pour la semaine afin de me détendre et de décompresser après ce début d’année chargé. C’était aussi mon anniversaire lundi dernier, et j’ai passé une excellente journée à le fêter avec ma petite amie, Lily."

"La semaine dernière, j’étais de retour à l’usine avec l’équipe pour débriefer le Japon et préparer un test de pneus au Nürburgring, où nous nous trouvons actuellement, en plus de quelques activités de partenariat et médiatiques. Je suis également allé au tournoi de tennis des Masters de Monte-Carlo le week-end dernier avec d’autres pilotes, c’était très sympa."

"Après le test, j’aurai encore quelques jours de repos avant de retourner à Woking avec Lando pour d’autres obligations techniques et marketing. Cette pause est aussi une bonne occasion de s’entraîner davantage, d’autant plus que l’intersaison a été très courte cette année. Avant même qu’on s’en rende compte, nous serons de retour en piste à Miami. J’ai hâte."