Piastri gagne à Djeddah, Verstappen a compromis sa course avec une pénalité

C’est un Grand Prix d’Arabie saoudite à la physionomie différentes des courses précédentes de la saison qui se prépare à Djeddah, après l’accident de Lando Norris pendant les qualifications. Avec Max Verstappen en pole position et Oscar Piastri à ses côtés, c’est un duel inédit qui nous attend, puisque les deux hommes n’ont jamais été en lutte directe pour la victoire avec des voitures aux performances similaires.

La Red Bull ayant gommé son retard dans des conditions nocturnes plus fraiches, Verstappen tiendra certainement la dragée haute à Piastri, tandis que derrière, George Russell serait ravi de profiter d’un incident entre les deux pour aller cueillir sa première victoire de la saison. Malgré un retard conséquent en termes de chrono, Charles Leclerc s’élance toutefois quatrième.

Kimi Antonelli a de nouveau signé un bon chrono avec le cinquième temps devant Carlos Sainz, qui se met dans le rythme avec sa Williams. Lewis Hamilton suit devant Yuki Tsunoda, puis Pierre Gasly et donc Norris, qui a payé son accident en début de Q3.

Alex Albon et Liam Lawson sont en sixième ligne devant Fernando Alonso et Isack Hadjar, puis Oliver Bearman et Lance Stroll. Jack Doohan est 17e, aux côtés de Nico Hülkenberg, tandis qu’Esteban Ocon et Gabriel Bortoleto se partagent la dernière ligne au départ.

18h30 : McLaren a procédé à de très nombreux changements sur la MCL39 de Norris après son crash. La boîte de vitesses et le système hydraulique lié, les suspensions arrière, la barre de torsion, les amortisseurs, le tirant de suspension avant droite, l’aileron avant, la colonne de direction, l’aileron arrière, l’appuie-tête, les matériaux de freinage, le plancher, le harnais et ses fixations sur le châssis et l’échappement ont été remplacés, et tous les paramètres liés à ces pièces ont été modifiés en conséquence.

18h38 : Norris a au moins un avantage après son accident, il aura un train de pneus tendres neufs supplémentaire par rapport à ses rivaux, puisqu’il ne l’a pas utilisé en Q3 hier.

18h40 : Mais le week-end est décidément compliqué pour le Britannique, qui a touché un vibreur lors de son tour de reconnaissance, et a abîmé le T-tray sous la voiture. Les mécaniciens sont à l’œuvre sous la MCL39...

18h42 : Et Ferrari a une alerte moteur sur la SF-25 de Hamilton, sans que l’on en sache davantage.

18h47 : La température de la piste est similaire à celle des qualifications, avec 38 degrés sur l’asphalte.

18h56 : Pas de souci à prendre le départ pour Hamilton et Norris malgré les petites inquiétudes des minutes précédentes !

18h58 : Norris, Hadjar, Stroll et Hülkenberg s’élancent en pneus durs, tandis que le reste de la grille a chaussé des mediums.

Départ : Très bon départ de Piastri qui se porte à hauteur de Verstappen, ce dernier coupe le premier virage pour éviter le contacte et garde la tête de la course !

Tour 1 : Derrière, Tsunoda et Gasly se sont accrochés et ont percuté le mur. Les deux pilotes vont bien mais la voiture de sécurité est déployée. Le Japonais repart, contrairement à son ancien équipier dont la voiture est bien abîmée.

Tour 2 : Doohan, Ocon et Bortoleto sont rentrés au stand chausser des pneus durs. C’est l’abandon pour Tsunoda.

Tour 3 : Le ralenti montre que Verstappen était derrière Piastri au premier virage, mais a insisté pour rester à hauteur puis est sorti de la piste pour rester devant. Les commissaires ont noté l’incident. Derrière, Tsunoda a percuté Gasly qui était devant. Verstappen dit que Piastri n’avait "pas l’intention de prendre le virage" alors que le pilote McLaren l’a parfaitement pris... contrairement au Néerlandais ! Les commissaires enquêtent sur l’incident, alors que la course va reprendre !

Tour 4 : C’est reparti ! Verstappen prend cinq secondes de pénalité au moment ou le peloton est relancé ! Verstappen garde la tête devant Piastri, RUssell, Leclerc, Antonelli, Hamilton et Sainz, puis Norris qui a déjà gagné deux places. Albon et Alonso complètent le top 10.

Tour 5 : Meilleur tour en course pour Verstappen en 1’33"831, et Piastri reste à 1"1.

Tour 6 : Verstappen signe le meilleur chrono en 1’33"716, immédiatement battu par Piastri en 1’33"418. Le Néerlandais est agacé d’entendre qu’il a une pénalité, pourtant totalement logique puisqu’il était battu et a insisté pour sortir de la piste volontairement et n’a pas rendu la place.

Tour 7 : L’écart est toujours d’une seconde entre les deux leaders, et Russell est à 1"9 de Piastri. Norris a dépassé Sainz pour la septième place. L’incident entre Tsunoda et Gasly sera étudié après la course, car les deux pilotes ont abandonné.

Tour 8 : Les deux leaders ont tourné à 12 millièmes d’écart, et c’est donc un statu quo en tête. Russell perd du temps à 2"3, et il a 1"8 d’avance sur Leclerc, qui est suivi comme son ombre avec sept dixièmes.

Tour 9 : L’écart est très légèrement inférieur à une seconde entre les deux leaders, qui continuent de creuser l’écart sur la suite du peloton. Hadjar a passé Alonso pour la dixième place.

Tour 10 : Norris revient à un peu plus d’une seconde de Hamilton pour tenter de le dépasser.

Tour 11 : L’écart est stable en tête avec 1"1 entre les deux leaders, tandis que Russell marque le pas à plus de 3 secondes. Alex Albon est chafouin ! Son ingénieur lui dit de faire attention à la surchauffe en étant trop près de la voiture devant lui, et ça agace le Thaïlandais : "Les gars, il y a une voiture derrière moi, vous ne l’avez pas vue ? Ou vous n’y avez juste pas pensé ?"

Tour 12 : Norris est à huit dixièmes de secondes de Hamilton et va évidemment tenter de se rapprocher un peu plus. Norris confirme que la situation est difficile dans le peloton : "Mes pneus surchauffent, de l’air propre serait sympa". Et le pilote McLaren attaque Hamilton et le dépasse !

Tour 13 : Mais le septuple champion du monde n’a pas dit son dernier mot et repasse dans la ligne droite. Norris attaque de nouveau dans le dernier virage et passe Hamilton.

Tour 14 : Mais le pilote Ferrari reprend la sixième place de la même façon ! Devant, Piastri laisse un peu d’air et pointe à 1"4 de Verstappen. Russell est à 4 secondes, et Leclerc à 2"6.

Tour 15 : Norris a cette fois attendu d’être dans la ligne droite et de profiter du DRS, et il dépasse Hamilton avant le premier virage du tour. Cette fois, le pilote McLaren reste en sixième place. Il est à 3"2 d’Antonelli devant lui. Hamilton est immédiatement repoussé à plus d’une seconde, ce qui évitera à Norris de se faire passer au DRS.

Tour 16 : Lawson a dépassé Alonso pour la 11e place. Devant, l’écart entre Verstappen et Piastri est de 1"7.

Tour 17 : Norris remonte sur Antonelli, et il est désormais à 2 secondes de l’Italien. Il pointe à 15 secondes de Verstappen, qui a maintenant 2"2 de marge sur Piastri.

Tour 18 : Norris est à 1"1 d’Antonelli, tandis que l’écart se creuse entre Verstappen et Piastri, avec 2"5. Russell est à 5 secondes de l’Australien, et Leclerc à 2"4 de la Mercedes. Antonelli est à 4"6 du Monégasque.

Tour 19 : Norris dépasse Antonelli et prend la cinquième place.

Tour 20 : Piastri rentre au stand avant Verstappen, et il ressort en pneus durs, sixième derrière Hamilton après un arrêt en 3"4. Antonelli s’est arrêté lui aussi et ressort 11e en pneus durs.

Tour 21 : Verstappen reste en tête et reçoit la consigne d’attaquer, tandis que Russell s’arrête. Piastri signe les deux meilleurs secteurs absolus en fin de tour et montre que ses pneus durs sont très efficaces. Russell ressort à plus de six secondes de l’Australien, et derrière Sainz. Piastri dépasse Hamilton qui résiste, et l’Australien est finalement devant après un passage près du mur dans le dernier secteur !

Tour 22 : Verstappen s’arrête, et il prend sa pénalité, ce qui fait un arrêt de 8"3 ! Il ressort évidemment derrière Piastri et Hamilton. Leclerc est en tête devant Norris, et Piastri est troisième devant Hamilton et Verstappen.

Tour 23 : Albon s’arrête à son tour, alors que Sainz dépasse Bortoleto et reprend la 14e place. Russell demande le Plan B pour "voir comment vons ces pneus". Verstappen est derrière Hamilton mais reste bloqué derrière pendant la grande partie du tour, et le dépasse finalement en fin de tour.

Tour 24 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’33"119, et il a maintenant 3"8 d’avance sur Verstappen. Russell est à 2"7 du Néerlandais, et Hamilton s’est arrêté. Le pilote Ferrari ressort huitième en pneus durs. Sainz continue sa remontée et dépasse Doohan pour la 12e place, tandis qu’Albon est 14e.

Tour 25 : Norris revient légèrement sur Leclerc, à 3"4, et Piastri signe le meilleur tour en course en 1’32"760, et il prend 7 dixièmes au tour à Verstappen. Il y a 4"3 entre les deux hommes.

Tour 26 : Alonso et Bortoleto se sont touchés, ce qui a inquiété l’Espagnol qui a été poussé vers le mur par le Brésilien, qui est aussi client de sa société de management !

Tour 27 : Leclerc a 3"3 d’avance sur Norris, et Piastri est à 4"8. Verstappen tourne dans des temps proches de l’Australien et l’écart est stabilisé à 4"2. Russell est à 4"3 du Néerlandais. Hadjar (6e), Stroll (9e) et Hülkenberg (10e) ont encore leurs pneus durs du départ.

Tour 28 : Les écarts sont stables en tête, Leclerc pousse toujours le relais avec ses pneus mediums et Norris vise un arrêt le plus tardif possible avec ses pneus durs. Pour les deux hommes, c’est aussi un pari sur un possible drapeau rouge qui leur ferait un changement gratuit de pneus. Lawson dépasse Doohan pour la 14e place.

Tour 29 : Leclerc a 3 secondes d’avance sur Norris, et l’écart entre les McLaren est de 3"9. Piastri a toujours 4"5 de marge sur Verstappen, et Russell est à 4"9. Les deux pilotes Williams ont dépassé Hülkenberg et sont maintenant dixième et 11e.

Tour 30 : Leclerc s’arrête, et il ressort cinquième en pneus durs, avec un décalage stratégique intéressant en termes de fraicheur des gommes.

Tour 31 : Sainz se défait de Stroll, tandis qu’Antonelli a dépassé Hadjar.

Tour 32 : Norris voit Piastri revenir légèrement à 3"1, tandis que Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’32"441.

Tour 33 : Leclerc accélère en 1’32"431 et il décroche totalement Antonelli, qui tourne en 1’33"8 et pointe à 13 secondes derrière lui. Il remonte aussi légèrement sur Russell, et pointe à 2"1 de la Mercedes.

Tour 34 : McLaren annonce à Piastri que Norris va faire durer son relais, et l’Australien se plaint de sentir l’air sale derrière l’autre McLaren. Il a toutefois 4"3 de marge sur Verstappen et reste toujours à 2 secondes de son équipier.

Tour 35 : Norris s’arrête finalement avec 15 tours à boucler ! Il ressort cinquième en pneus mediums, avec 4"6 de retard sur Leclerc, qui est remonté à 1"6 de Russell ! Hadjar s’est aussi arrêté et ressort dixième en pneus mediums, c’est bien joué pour le Français.

Tour 36 : Leclerc signe encore un meilleur tour en 1’32"390 ! Il est à 1"1 de Russell. Piastri retrouve des couleurs et reprend 2 dixièmes à Verstappen. La mise en température des pneus de Norris a été difficile, et il est à 5"5. Mais il accélère désormais avec le meilleur deuxième secteur absolu.

Tour 37 : Piastri et Verstappen tournent dans le même dixième de seconde, et Russell est à 6"8, tandis que Leclerc est dans la seconde de la Mercedes. Norris accélère et revient à 5 secondes de Leclerc.

Tour 38 : Meilleur tour en course pour Norris en 1’32"1, et Leclerc est passé devant Russell pour la troisième place ! Le Monégasque file vers ce qui serait son premier podium de la saison. Et Norris n’est plus qu’à 3 secondes de la Mercedes. L’ingénieur de Leclerc, Bryan Bozzi, lui dit : "Bien joué Charles", ce à quoi Leclerc répond "Merci Bryan". Un échange cordial légèrement forcé mais amusant !

Tour 39 : Norris est revenu à 1"7 de Russell, qui se fait décrocher par Leclerc avec déjà 2"8 de retard ! Piastri se plaint d’une lumière rouge sur un balcon au virage 10 qui ressemble à un drapeau rouge.

Tour 40 : L’écart est stable entre Piastri et Verstappen. Les commissaires notent que Norris n’a pas respecté la procédure de sortie des stands.

Tour 41 : Norris dépasse Russell pour la 4e place.

Tour 42 : Norris profite de l’air propre et des pneus mediums pour signer le meilleur tour en course en 1’31"778. Il reprend huit dixièmes à Leclerc et revient à 3"9. Devant, Verstappen a repris quelques dixièmes sur Piastri.

Tour 43 : Verstappen revient sur Piastri, à 3"9. Les commissaires notent que Norris a touché la ligne à la sortie des stands et c’est pour ça qu’il est sous enquête.

Tour 44 : Piastri a repris du rythme et a 4"2 d’avance sur Verstappen. Leclerc revient à 5"2 de la Red Bull, et Norris est à 3 secondes du Monégasque. Il a 7"4 d’avance sur Russell, qui tourne près de deux secondes plus lentement que le pilote McLaren. Et les commissaires ne font pas d’enquête contre Norris car il a touché la ligne mais ne l’a pas franchie.

Tour 45 : L’écart reste d’environ 4 secondes entre les deux leaders. Leclerc est à 5 secondes et Norris à 2"9. Hadjar met la pression aux Williams, qui sont huitième et neuvième.

Tour 46 : Leclerc perd en rythme et Norris remonte, il est à 1"7 du Monégasque à cinq tours de l’arrivée. Il lui a repris neuf dixièmes dans le dernier tour.

Tour 47 : Piastri a été ralenti par les retardataires, et l’écart est de 3"2 avec Verstappen. Norris est revenu à 1"7 de Leclerc.

Tour 48 : L’écart est de 3"3 entre Piastri et Verstappen, tandis que Norris est à 1"3 de Leclerc. Russell s’inquiète d’aller jusqu’à l’arrivée avec son pneu avant gauche dans l’état dans lequel il se trouve.

Tour 49 : Mercedes n’a aucun inquiétude pour les pneus de Russell. L’écart diminue entre Piastri et Verstappen, mais il reste à 2"6. Norris est à 1"2 de Leclerc.

Dernier tour : L’écart est stable dans le top 4, et il ne devrait plus bouger.

Arrivée : Piastri s’impose et signe sa troisième victoire de la saison devant Verstappen et Leclerc. Norris effectue une remontée qui lui évite de perdre trop au championnat, avec une quatrième place, même si Piastri prend la tête du championnat.

Russell termine cinquième devant Antonelli, Hamilton, puis les Williams de Sainz et Albon. Hadjar termine dixième et inscrit un point, devant Alonso qui profite des 10 secondes de pénalité de Lawson pour être 11e. Bearman est 13e devant Ocon, Hülkenberg, Stroll, Doohan et Bortoleto.