Les équipes de F1 doivent faire face à un problème inédit avec le développement

L’introduction de nouvelles réglementations techniques a conduit les équipes de F1 à prévoir une année marquée par un développement intense tout au long de la saison. Les monoplaces 2026 auront déjà changé à Melbourne, et vont évoluer tout au long de l’année.

Mais outre la fabrication de ces nouvelles pièces, la logistique pour rapidement les déployer sur les circuits est colossale. Auparavant considérées comme des coûts annexes, ces dépenses logistiques rivalisent aujourd’hui avec les coûts de fabrication des composants eux-mêmes. Steve Nielsen, directeur général d’Alpine, souligne cette transformation.

"Oui, honnêtement, c’est l’ensemble du processus. Et cela va jusqu’au coût d’expédition des pièces, car tout est inclus dans le plafond" a expliqué Nielsen. "Il y a cinq ans, on ne regardait pas ça. Mais ces boîtes en carton sur lesquelles on trébuche tous le matin en arrivant dans le paddock, les faire venir ici coûte de l’argent, et beaucoup d’argent ; tout cela fait partie de vos dépenses."

"Vous ne pouvez pas apporter une pièce à une course si elle doit voyager en avion. Cela représente des dizaines de milliers de dollars et vous brûlez rapidement votre budget si vous négligez ce genre de détails."

Le dilemme entre gain de performance et coût de transport devient un arbitrage permanent. La décision d’avancer une évolution dépend désormais d’un calcul de rentabilité technique : "C’est un équilibre. S’il s’agit de 20 points d’appui aérodynamique, bien sûr que vous allez l’envoyer par avion. Si c’est mineur, non."

"Donc, je ne sais pas si les autres équipes font de même, mais nous avons récemment commencé à examiner l’ensemble des dépenses : comment nous dépensons, si nous fabriquons les choses en interne ou à l’extérieur."

"Jusque dans une certaine mesure, lorsque vous faites appel à des prestataires externes, ce que nous faisons parfois, ils ont des pics d’activité où les prix sont élevés et des périodes creuses où les prix sont moindres. Même à ce niveau-là, tout sert à maximiser votre budget limité."

Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, confirme cette nécessaire adaptation en matière de budget : "Cela signifie que nous devrons être astucieux pour faire bon usage du budget dont nous disposons pour le développement et pour composer avec ce budget lors de l’introduction des améliorations."

"Bien sûr, le plus tôt est le mieux, et le plus important est le mieux. Mais il n’est pas acquis que vous commenciez à introduire quatre ou cinq évolutions dès les deux premières courses. Si vous devez envoyer un fond plat au Japon ou en Chine, vous brûlez la moitié de votre budget de développement."