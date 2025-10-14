Les équipes accusées de bluffer sur les données des F1 de 2026

Pirelli, le fournisseur officiel et unique de pneus de la Formule 1, est de plus en plus frustré par le fait que les équipes fourniraient des données de performance extrêmement incohérentes pour leurs simulations des monoplaces de 2026, qui évoluent actuellement dans les simulateurs.

Le manufacturier italien a besoin de chiffres précis pour finaliser les nouveaux composés de pneus de la prochaine génération, mais les chiffres fournis varient tellement que les ingénieurs soupçonnent certaines équipes de bluffer délibérément afin de protéger leurs secrets techniques.

Les équipes sont tenues de partager les données estimées relatives à la force d’appui, à l’accélération et à la vitesse maximale sur la base de leurs travaux sur simulateur, mais selon des sources internes à Pirelli, l’écart entre les données fournies par les différentes équipes est bien plus important que prévu.

"Si l’on en croit ces chiffres, cela indiquerait des différences de vitesse significatives entre les voitures," note le rapport de Pirelli adressé à la FIA.

Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie piste de Mercedes F1, a déclaré que de telles divergences sont courantes avant un changement majeur de réglementation.

"C’est presque toujours le cas lorsque de nouvelles réglementations sont introduites."

"Certaines équipes se développent mieux que d’autres. Celles qui se sentent particulièrement fortes peuvent vouloir minimiser quelque peu leurs performances attendues."

Cependant, Pirelli a mis en garde les équipes contre toute exagération. Sous-estimer les valeurs d’appui aérodynamique pourrait entraîner une défaillance des pneus sous les charges réelles, tandis que des conceptions trop conservatrices pourraient rendre les composés trop lourds ou trop lents.

Shovlin a ajouté que toutes les variations vues dans les données soumises ne sont pas nécessairement faites à des fins stratégiques.

"Certaines équipes indiquent où elles pensent se situer à la fin. D’autres indiquent où elles en sont aujourd’hui."

"Vu la façon dont les règles sont rédigées, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de différence lorsque nous nous retrouverons tous ensemble sur la piste pour la première fois."