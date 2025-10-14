’Un signe positif’ pour Michael Schumacher ? Oui mais de la prudence encore

Un journaliste français réputé affirme qu’il pourrait enfin y avoir "un signe positif" dans le long et secret rétablissement de Michael Schumacher, tandis que Max Verstappen est revenu sur l’influence durable du septuple champion du monde.

Cela fait près de 12 ans que Schumacher a été victime d’un terrible accident de ski, et les détails concernant son état de santé restent étroitement gardés par sa femme Corinna et sa famille.

Mais le journaliste de L’Équipe, Stéphane L’Hermitte, a déclaré à RTL que de subtils signes pourraient suggérer une amélioration.

"Je dirais qu’il va mal mais qu’il va peut-être mieux parce que fondamentalement on ne sait rien."

"Les seules vraies nouvelles viennent de sa famille, et c’est toujours très important, car les nouvelles qui viennent de sa famille sont les plus fiables."

Le journaliste français a fait référence à la récente soirée caritative organisée par Sir Jackie Stewart, au cours de laquelle Schumacher aurait ajouté son autographe "MS", ce qui a suscité des spéculations sur l’implication de l’ancienne star de Ferrari et Mercedes.

"Cette année, il a signé un casque pour une opération caritative. Est-ce que c’est sa femme qui lui a tenu la main ? On ne sait pas exactement, mais c’est la première fois qu’on a une espèce de signe positif, un signe presque de vie."

Si ce geste peut sembler anodin, il est bien selon le journaliste "le premier signe positif depuis son accident".

"Mais apparemment il ne parle toujours pas, on ne l’a toujours pas vu marcher."

L’Hermitte révèle qu’en 2022, l’attachée de presse de Schumacher s’était effondrée en larmes devant lui, expliquant qu’aucune photo de Michael en convalescence ne pouvait être diffusée alors que certaines images ont été volées en Suisse et des personnes condamnées pour cela.

Pendant ce temps, Max Verstappen, dont le père Jos était un ami proche de Schumacher, a évoqué son admiration pour la légende allemande dans une interview accordée à The Road Rat.

"Pour moi, Michael Schumacher est un pilote qui a toujours travaillé dur, quelqu’un qui a donné tout ce qu’il avait. Il n’y avait pas de compromis. Gagner était la seule chose qui comptait," a déclaré le quadruple champion du monde.

"Comparé à beaucoup d’autres pilotes, il était également en avance sur son temps en termes de condition physique. Il prenait vraiment soin de lui et s’assurait toujours d’être au meilleur de sa forme pour performer. Et il le faisait sans excuses. Toutes ces choses combinées ont fait de Michael un pilote fantastique."

Verstappen a ajouté que la personnalité de Schumacher lui avait également laissé une forte impression.

"Lui et mon père étaient amis. Nous partions parfois en vacances ensemble, et nous avons encore des vidéos de cette époque. Ce sont de merveilleux souvenirs."

"J’aime le fait que Michael était un vrai père de famille. Sur la piste, il était incroyablement concentré, uniquement sur la performance, mais quand il rentrait chez lui, il prenait bien soin de sa famille. C’était beau à voir, un exemple de la façon dont on peut vivre sa propre vie."