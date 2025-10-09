Mercedes F1 décrit des ’cibles mouvantes’ en matière de performance pour 2026

Les équipes de Formule 1 sont confrontées à une complication supplémentaire dans leur tentative de comprendre les règlements de 2026 via le simulateur. Les voitures évoluent drastiquement au fil des tests et le travail effectué sur une version de la voiture peut ne plus être pertinent quelques semaines plus tard.

Le directeur de l’ingénierie piste de Mercedes F1, Andrew Shovlin, a déclaré qu’en théorie, comprendre ce qui est nécessaire pour l’année prochaine devrait être simple. Cependant, avec les bases de conception qui changent autant, les équipes passent beaucoup de temps à se remettre en question.

"On peut assez vite comprendre les grands défis énergétiques grâce à ces règlements" note Shovlin. "Mais en réalité, la voiture évolue semaine après semaine et, à mesure que la performance de la voiture change, les résultats des simulations changent aussi."

"Donc, il y a un aspect de ’cible mouvante’ lorsqu’on essaie de s’assurer que le package châssis est optimisé pour le moteur et l’ensemble groupe motopropulseur."

La refonte réglementaire prévue pour 2026 est la plus importante de l’histoire de la F1, avec de nouveaux moteurs hybrides turbo reposant sur une répartition énergétique d’environ 50/50 entre le moteur thermique et le bloc électrique, et des châssis avec deux modes aérodynamiques qui offriront des défis particulièrement techniques.

"Nous ajoutons de la complexité à ce niveau, mais ce sera une année difficile. Le nouveau calculateur électronique (ECU) représente en fait un défi majeur. Vous avez un nouveau groupe motopropulseur, et les règlements concernant le châssis sont complètement différents."

"Nous aurons aussi de nouveaux pneus à maîtriser, et ensuite, le défi énergétique sera différent, sans parler des nouveaux carburants. Il y a donc énormément de travail. Tous les domaines progressent. Comme je l’ai dit, nous avons une représentation virtuelle de la voiture que nous pouvons faire tourner dans un simulateur."

"Mais même là, on essaie de prédire : ‘Où en serons-nous dans quatre mois en termes de niveaux d’appui aérodynamique ?’ Il ne sert à rien de faire tout votre travail avec quelque chose qui ne roulera jamais sur la piste. Vous voulez travailler avec quelque chose de représentatif de ce que vous allez réellement mettre en piste."

Le fournisseur de freins de la F1, Brembo, a été informé que les équipes adoptent des approches très diverses dans leurs conceptions pour 2026, certaines optant pour des approches novatrices, d’autres étant plus conservatrices. Shovlin s’attend à ce qu’il y ait d’importantes différences entre les voitures au départ, mais que les idées finiront par converger.

Lorsqu’on lui a demandé si l’observation de Brembo suggérait qu’il y aurait de grandes variations de conception en F1, Shovlin a répondu : "Il se peut très bien que ce soit le cas au début. C’est ce que nous entendons de la part des fabricants de freins, qui ne savent pas quelle est la bonne réponse, car ils reçoivent des demandes très différentes."

"Il y a évidemment un gros moteur électrique qui peut fournir beaucoup de freinage sur l’essieu arrière. Cela crée donc la possibilité de réduire ce que vous avez en termes de capacité des disques et des étriers. Pirelli dit qu’ils reçoivent toutes sortes de suggestions concernant les charges en fin de ligne droite que les voitures atteindront. Mais nous développons tous nos voitures de manière isolée."

"Personne n’a rien vu, et aujourd’hui, on n’entend vraiment plus rien des autres équipes sur leurs progrès. Inévitablement, la plus grande diversité que vous verrez, ce sera probablement lors du lancement initial de chaque voiture, et ensuite, assez rapidement, les gens commencent à copier ceux qui semblent les plus rapides et convergent vers une même direction."

Shovlin pense toutefois que les différences ne seront pas très importantes en matière de hiérarchie : "La réalité, c’est que certains s’en sortiront mieux que d’autres avec leurs simulations, et il se peut alors que ceux qui réussissent particulièrement bien veuillent minimiser leur position."

"Certains présenteront peut-être ce qu’ils pensent pouvoir atteindre. D’autres présenteront peut-être où ils en sont aujourd’hui. Mais je soupçonne qu’avec la manière dont les règles sont faites, les différences ne seront pas énormes lors des premiers roulages."