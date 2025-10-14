Hamilton soumet un autre rapport à Ferrari, la Scuderia paralysée par la FIA ?

Lewis Hamilton a soumis un autre rapport interne appelant à des changements procéduraux et opérationnels chez Ferrari, alors que la crise de l’équipe sur les circuits s’aggrave et que des rumeurs relient à nouveau Christian Horner à Maranello.

Selon le Corriere della Sera, Hamilton s’est montré de plus en plus critique à l’égard de ce qu’il considère comme une mauvaise gestion des opérations de Ferrari sur les circuits. Le septuple champion du monde aurait réitéré ses préoccupations directement à la direction après avoir été frustré par des erreurs de réglages récurrentes, une exécution rigide pendant les week-ends et des suggestions ignorées.

"Lewis s’attendait à avoir plus d’influence sur les décisions," rapporte le journal italien, "mais il s’est retrouvé confronté à une série de demandes ignorées et a dû lutter contre les politiques internes pour apporter des améliorations ."

Selon l’article, le package de la SF-25 mise en piste par Ferrari, autrefois prometteur, a été compromis par une coordination défaillante entre l’usine à Maranello et l’équipe sur le circuit. Les erreurs de réglages fréquentes et la lenteur des prises de décision ont été citées comme les principales raisons des performances irrégulières de la voiture, les ingénieurs étant souvent contraints d’effectuer des modifications de dernière minute pour éviter des infractions techniques après la double disqualification à Shanghai.

Pour ajouter à la tension, le Corriere della Sera a déclaré que les relations entre Ferrari et la FIA étaient également devenues tendues, l’instance dirigeante effectuant des inspections extrêmement fréquentes sur les voitures rouges, ce qui a conduit à une approche qui a limité le potentiel de performance, de quoi paralyser la Scuderia sur de nombreux points.

La surveillance constante de la FIA semble être à l’origine de ce que le journal italien décrit comme une approche ultra-conservatrice dans tous les domaines. Depuis la double disqualification à Shanghai, Ferrari a été inspectée à quatre autres reprises, à Suzuka, au Canada, à Barcelone et en Hongrie, divers composants étant passés au crible par la FIA.

En Espagne, par exemple, l’instance dirigeante a procédé à des contrôles approfondis de l’aileron avant, tandis qu’au Japon, l’accent a été mis sur les procédures et l’équipement des arrêts au stand. À Montréal, les inspecteurs ont examiné le fonctionnement de la pompe à carburant, tandis qu’au Hungaroring, l’attention s’est portée sur le système de surveillance de la pression des pneus, suite à la chute inattendue des performances de Leclerc dans la phase finale de la course.

Le journal a également souligné le mécontentement croissant au sommet, notant que le président John Elkann et le PDG Benedetto Vigna exigent des progrès visibles après une nouvelle saison sans victoire. Malgré le récent renouvellement du contrat de Frédéric Vasseur, la pression serait à nouveau montante, Ferrari étant toujours sans victoire et troisième au classement constructeurs.

Et les rumeurs concernant l’arrivée de Christian Horner chez Ferrari reprennent de plus belle. Le contrat de Vasseur a bien été renouvelé mais le mécontentement règne. Elkann était présent à la réunion de crise de la semaine dernière et a fait savoir à ses troupes qu’il faut agir de toute urgence.