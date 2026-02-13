’Les données GPS sont parlantes’ : Red Bull fait aussi peur à Albon

Cela semble vraiment se confirmer dans le paddock ! À l’issue des premières journées d’essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn, Alex Albon estime lui aussi que Red Bull Racing se distingue déjà comme l’équipe la plus efficace du plateau. Une impression partagée par plusieurs concurrents, après un début de test particulièrement solide pour l’écurie de Milton Keynes.

Mercredi, Red Bull a en effet connu une première journée très productive, avec Max Verstappen auteur de 136 tours et d’un deuxième temps au classement. Un volume de roulage et une régularité qui n’ont pas échappé aux observateurs du paddock. Isack Hadjar a aussi bien rattrapé du retard hier après-midi après une fuite hydraulique. Et ce matin, Verstappen a encore été très régulier.

Carlos Sainz n’avait d’ailleurs pas tardé à tirer ses propres conclusions, estimant que Red Bull disposait déjà d’une longueur d’avance sur le reste de la concurrence.

Cette saison marque pourtant une étape clé pour l’équipe championne du monde, qui entame pour la première fois une campagne avec son propre groupe propulseur. Un défi inédit que Red Bull a cherché à minimiser publiquement, en tempérant les attentes depuis l’hiver.

Malgré ce discours prudent, Albon rejoint l’analyse de son coéquipier et considère que Red Bull semble déjà disposer d’un avantage, notamment face aux autres motoristes.

"En ce qui concerne les virages, il y a quelques équipes qui sont compétitives," a expliqué Albon aux médias.

"Les quatre meilleures équipes sont toutes performantes dans les portions sinueuses. Mais la Red Bull est en plus très forte en ligne droite."

Le Thaïlandais insiste toutefois sur le fait que la performance de la RB22 ne se limite pas à sa vitesse de pointe.

"D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce n’est pas seulement une question de vitesse en ligne droite. Elle semble plus constante en termes de déploiement. La facilité de pilotage paraît très bonne."

Un domaine clé dans cette phase de développement, alors que de nombreuses équipes cherchent encore à exploiter pleinement le potentiel de leurs nouvelles voitures.

"Il y a énormément de temps au tour à aller chercher en ce moment, simplement grâce à la facilité de pilotage et au fait de rendre la voiture plus douce. C’est d’ailleurs une grande partie du travail qui a été faite mercredi et jeudi."

Les premières données ont également impressionné Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, qui n’a pas hésité à affirmer que Red Bull disposait d’un avantage allant jusqu’à une seconde au tour en ligne droite.

Interrogé sur ces propos, Albon a reconnu que les chiffres semblaient confirmer cette tendance.

"Toto doit dire vrai. Je veux dire, les données GPS sont assez parlantes. Ils sont vraiment très rapides en ligne droite."