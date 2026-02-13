Hamilton : la FIA doit ’s’occuper’ du moteur Mercedes F1 avant Melbourne

Alors que les essais de pré-saison continuent à Bahreïn pour la pré-saison 2026, Lewis Hamilton a directement interpellé la FIA. Le septuple champion du monde demande une intervention ferme concernant la polémique qui enfle dans le paddock autour du moteur Mercedes.

Le pilote Ferrari a aussi noté la difficulté à appréhender les nouvelles monoplaces, spécialement avec les conditions météorologiques difficiles sur le circuit international de Sakhir.

"En gros, c’est comme si on avait l’appui aérodynamique de Monza partout. On glisse sur la surface des pneus, donc les sensations ne sont pas particulièrement bonnes" a déclaré Hamilton, qui n’apprécie pas énormément les nouvelles voitures.

"Dans certains virages, on se sent bien. À cause du vent, certains virages sont agréables parce qu’on a le vent de face, mais pour la plupart des autres, on a soit un vent d’arrière, soit un vent de travers, et les repères changent constamment. Je pense que tout le monde est dans le même bateau."

Charles Leclerc a dominé la feuille des temps au terme de la deuxième journée d’essais et Hamilton n’est pas sûr de connaître la place de Ferrari dans la hiérarchie. Mais il craint les performances du moteur Mercedes.

"Impossible de savoir pour le moment. J’espère que nous sommes dans le coup. Je pense que nous semblons tous assez proches,à l’exception de Mercedes. Mais nous ne connaissons pas les charges de carburant des uns et des autres."

"Des rumeurs circulent sur les charges de carburant utilisées par Mercedes. Il y a aussi des bruits de couloir sur un surplus de puissance qu’ils posséderaient et que nous n’avons pas, cette histoire de taux de compression."

Le Britannique a semblé impatient que la situation soit clarifiée par la FIA avant le début de saison : "J’espère donc que cela sera réglé. Que la FIA s’en occupe et s’assure que nous partions tous sur un pied d’égalité."