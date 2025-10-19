Les deux pilotes Alpine F1 atteignent la Q2 et s’en content

Pierre Gasly s’est qualifié 14e au Grand Prix des Etats-Unis, et il ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux. Le pilote Alpine F1 a signé une très belle Q1 à Austin, mais il n’a pas réussi à accélérer autant que ses rivaux en Q2 et s’élancera donc en septième ligne au départ de la course.

"J’ai le sentiment que nous avons fait du bon travail en qualifications. Je n’étais pas très satisfait de mon ultime tentative, où nous avons eu du mal, notamment dans le dernier virage. Nous allons analyser cela, car nous étions compétitifs dans les deux premiers secteurs" a déclaré Gasly.

"Je ne pense pas que la Q3 était à notre portée, peut-être une ou deux places de mieux, mais je crois que nous pouvons tirer du positif avec cette deuxième apparition du week-end en Q2. Demain, nous verrons ce que nous pourrons faire depuis la 14e place et essaierons de tirer profit d’éventuels incidents devant nous."

Franco Colapinto a réussi in extremis à atteindre la Q2, quand le tour rapide d’Alex Albon a été annulé. Mais il n’a malheureusement pas pu faire mieux que dernier de la deuxième phase des qualifications, et donc 15e sur la grille.

"La journée était compliquée de mon côté du garage, comme le week-end jusqu’ici dans son ensemble. Trouver le bon équilibre s’est avéré difficile et la voiture s’est montrée légèrement plus imprévisible à piloter que lors des derniers rendez-vous" a déclaré l’Argentin.

"Cela pourrait s’expliquer par les conditions et le caractère rapide du circuit. Nous avons effectué d’importants changements de réglages entre les séances pour que je sois plus en confiance. Certaines choses ont fonctionné, d’autres non."

"Mais c’était un apprentissage utile en vue des prochaines courses. J’ai attaqué fort en qualifications et, même s’il est positif de voir les deux monoplaces en Q2, j’ai eu du mal à tout mettre bout à bout et j’ai dû interrompre plusieurs tours lancés lorsque la voiture m’échappait."