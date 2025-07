Antonelli pleure, Mercedes s’effondre, Verstappen a presque fermé la porte

Mercedes F1 traverse son pire week-end de 2025 à Spa, au moment même où Toto Wolff a quasiment confirmé le maintien de Max Verstappen chez Red Bull.

Le signe le plus clair n’est pas venu des chronos, mais de l’émotion. Kimi Antonelli, protégé de Wolff à 18 ans et remplaçant direct de Lewis Hamilton, s’est qualifié à une désastreuse 18e place et était en larmes avant de s’adresser aux médias.

Il serrait un mouchoir froissé tout au long de ses interviews, les yeux rouges et la voix tremblante.

"Ça va ?" a demandé un journaliste. "Oui, ça va."

"Vous êtes sûr ? Oui ? Bien sûr ? Bien."

L’effondrement avait commencé dans le cockpit.

"Vraiment désolé. Désolé," a déclaré Antonelli à la radio de l’équipe. "Ne t’inquiète pas, mon pote," lui a répondu Pete Bonnington.

Plus tard, encore sous le choc, Antonelli a déclaré aux journalistes : "C’est juste de la confiance. C’est un moment difficile pour moi. Il faut juste que je retrouve la lumière."

"Depuis la saison européenne, j’ai du mal à trouver confiance en la voiture et j’ai l’impression d’avoir fait un pas en arrière. C’est un moment difficile pour moi, car je n’ai pas confiance en moi pour attaquer. Vendredi, j’ai essayé d’attaquer un peu trop, puis je suis parti en tête-à-queue, ce qui a encore plus miné ma confiance. Avec mon pilotage, je ne fais qu’aggraver le problème. Et cela me prive encore plus de confiance en la voiture."

Antonelli a expliqué que ses tentatives de changement de style de pilotage expliquent peut-être ses récents mauvais résultats.

"J’essaie probablement trop de modifier ma façon de piloter. Et j’ai l’impression de ne pas piloter naturellement. C’est très forcé, ma façon de piloter, et c’est tout simplement difficile. Avec mon style de pilotage, je suis un peu plus agressif dans les coups de volant que George. Je suis globalement un peu plus agressif. J’essaie de conserver beaucoup de vitesse en virage. Et avec mes limitations, je ne fais qu’aggraver le problème."

Le directeur de l’équipe, Wolff, s’est confié et a admis que l’équipe avait mal géré le week-end sprint.

"Nous avons fait un long relais lors de l’unique séance d’essais libres, ce qui était une erreur. Nos pilotes ont abordé les qualifications avec un seul tour rapide depuis les essais libres. C’est tout simplement impossible après, surtout pour un débutant."

Il a expliqué avoir tenté d’alléger la pression sur Antonelli avec une offre inhabituelle : "Je lui ai dit que j’attendais de lui qu’il pilote vite, et que s’il percutait le mur, je lui donnerais 500 euros en liquide. Je ne veux tout simplement pas qu’il reste sur un traumatisme."

"Il est juste à deux ou trois dixièmes de George. Cela ne peut pas lui rester en tête."

"Vu sa position (18e), on devrait le faire partir des stands pour la course, nous optimiserons ses réglages selon la météo."

George Russell ne s’est qualifié que sixième et a admis que quelque chose clochait fondamentalement. "Ce furent mes pires qualifications de la saison, tout comme celles de Kimi. Lors des six premières courses de la saison, nous sommes montés sur le podium à quatre reprises. Lors des six suivantes, une seule fois. Il est logique de conclure que l’équipe s’est déplacée vers le milieu du peloton."

Wolff a acquiescé : "C’est notre plus faible performance cette année et nous devons rapidement comprendre pourquoi."

Par ailleurs, les rumeurs concernant l’arrivée de Verstappen chez Mercedes se sont calmées. Wolff a plaisanté avec Ralf Schumacher sur Sky Allemagne en lui disant que c’était de sa faute si leurs yachts côte à côte en Sardaigne avaient provoqué un chaos médiatique.

"Quand tu as souligné que nos deux bateaux étaient très proches, tu as invité les paparazzi à venir pendant nos vacances," a-t-il dit à Ralf. "Oui, ce n’est pas très agréable quand on doit se cacher !"

Wolff a quasiment confirmé que l’équipe conserverait son duo actuel pour 2026.

"Nous sommes sûrs à 90 %, non, à 95 % d’aborder la nouvelle saison avec ces pilotes."

Est-ce que cela signifiait que Verstappen lui avait dit « non » en Sardaigne, Wolff a ajouté : "Il n’y a pas encore de « non » définitif. Mais notre priorité est de conserver notre duo. C’est ce que nous avons décidé de faire."

"Tout le reste, nous devons l’explorer et rester attentif à ce que veut faire un quadruple champion du monde comme Max à l’avenir."

Sous-entendu : la porte est ouverte chez Mercedes quand Max décidera de s’en aller !