Leclerc, sur le podium, est satisfait des progrès de Ferrari mais...

C’est un nouveau podium pour Charles Leclerc cette saison, arrivé hier à la 3e place du Grand Prix de Belgique.

Le Monégasque n’avait pas le rythme des deux McLaren de tête mais a assuré pour la Scuderia Ferrari une très belle course réalisée sous une pression constante de Max Verstappen, surtout en début de course, où le Néerlandais profitait de ses réglages "typés pluie", avec plus d’appuis.

Avant de revenir sur sa course, Leclerc a-t-il trouvé l’attente trop longue avant le début de la course ? Le départ aurait-il pu être donné plus tôt lorsque la piste était un peu plus mouillée ?

"Je pense que c’est toujours une question de réglages fins au niveau de la direction de course. Sur un circuit comme celui-ci, compte tenu de ce qui s’est passé historiquement, il y a eu des accidents dramatiques qu’il ne faut pas l’oublier. C’est pourquoi je préfère la prudence que partir trop tôt."

"C’est une discussion constante, et nous expliquerons probablement aux personnes qui ont pris cette décision que c’était peut-être un poil trop tard, mais je n’aurais rien changé fondamentalement."

Leclerc a obtenu son podium après une course sous haute pression de la part de Max Verstappen. À quel point ce résultat est-il satisfaisant ?

"C’est sympa. Je ne pense pas qu’on s’y attendait, surtout après les qualifications sprint, quand j’ai vu l’écart avec les trois premiers. Je me suis dit : ’OK, ce sera probablement le meilleur résultat possible ce week-end’. Samedi, on a fait un très bon tour qualif. On a un peu risqué avec un appui plus faible que ceux qui nous entouraient, et puis la pluie lors de la course a été délicate."

"La première partie de la course a été très difficile et Max était clairement plus rapide que moi. J’ai dû le contenir, ce qu’on a fait. Une fois les pneus slicks passés, les choses ont un peu évolué en ma faveur. Je savais juste que je devais faire le boulot et que la troisième place pourrait être la nôtre, ce qui est finalement le cas, et j’en suis très content."

L’écart entre Max et lui a semblé assez stable tout au long de la course. A-t-il tenté une attaque qui l’a plus inquiété qu’une autre ?

"Sur la première partie sur le mouillé, probablement. Il était très, très proche de moi, mais il n’y est jamais parvenu. L’écart est toujours resté exactement le même. Parfois, je faisais un très bon tour, puis je regardais l’écart et il faisait exactement le même tour. Je me disais : ’Putain, d’accord, il faut juste que je maintienne ce rythme’. Jusqu’à la fin, il était très proche de moi."

Ferrari avait des évolutions à Spa, notamment cette fameuse suspension arrière. Après une course passée avec elle, est-il satisfait de son comportement ?

"Je suis satisfait des progrès que nous réalisons, et je pense que nous pouvons tous en être fiers, car je sais que derrière tout cela, il y a beaucoup de travail en coulisses de la part de nos collègues pour que nous puissions rouler avec cette amélioration dès Spa. Cela nous a clairement aidés à monter sur le podium, vu notre proximité avec Max."

"Cependant, nous sommes tous conscients que ce n’est pas suffisant et que nous devons continuer à attaquer pour nous rapprocher de la McLaren. C’est très clair pour toute l’équipe. Cela ne change rien au fait que nous devons être satisfaits de ce que nous avons fait ce week-end."

Samedi, il avait confié que la SF-25 ne répondait pas bien à la pluie. Maintient-il son affirmation après la course ?

"Au début de la course, je pense qu’il aurait été très peu probable que nous montions sur le podium si la course avait été entièrement sous la pluie, surtout avec l’appui aérodynamique dont nous disposions. C’était très difficile de faire fonctionner ces pneus."

"Heureusement pour nous, la piste a séché assez rapidement, et la voiture est ensuite redevenue agréable à piloter. Avant cela, c’était difficile. J’y avais également pensé la veille en qualifications et je n’ai probablement pas été aussi extrême que d’habitude en termes de réglages pour le sec, ce qui a probablement aussi aidé pour la première partie de la course sous la pluie."

Pense-t-il que la Hongrie sera un circuit plus au goût de sa voiture que Spa ?

"Je ne suis pas sûr. Je préfère attendre avant de voir les Libres avant de me prononcer."