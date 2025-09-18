Norris : La consigne de McLaren F1 était ’ce qui était convenu’

Lando Norris n’a pas été surpris de voir les réactions négatives aux consignes imposées lors de la dernière cours entre lui et Oscar Piastri. Le pilote McLaren F1 est conscient que les gens voudraient une lutte bien plus intense hors piste, avec des tensions.

Mais il confirme que la façon de faire à Woking n’est pas celle-ci, ce qui n’empêche pas de mettre les choses à plat, comme cela a été fait après le GP d’Italie il y a deux semaines.

"Tout était exactement comme avant. Certaines choses devaient simplement être clarifiées" a déclaré Norris. "Il y avait des éléments à ce moment-là que je ne connaissais pas : l’undercut de Leclerc, par exemple, c’était quelque chose que j’ignorais lors de mes interviews d’après-course. Ça a aussi joué un rôle dans la décision prise par l’équipe."

"Et ce n’était pas seulement l’arrêt au stand qui a motivé cette décision. C’était surtout les autres éléments. On était tous les deux d’accord avec cette décision par la suite, on l’a acceptée. C’est ce qu’on avait convenu en tant qu’équipe."

McLaren s’est engagée à offrir un traitement équitable et équilibré à ses deux pilotes, alors qu’ils mènent une lutte très disciplinée pour le titre. Norris a donc été interrogé sur la difficulté pour l’équipe de maintenir cette équité.

"Honnêtement, je pense que c’est beaucoup moins difficile que ce que vous imaginez. C’était l’un des premiers cas depuis longtemps, et comme je viens de le dire, ce n’est pas le fait que j’ai eu un arrêt lent qui explique la décision."

"C’est plutôt le changement de positions, l’ordre des événements, ce qui est similaire, même si c’est dans un contexte très différent, à la Hongrie l’an dernier. C’est en réalité cela qui a justifié la décision, combiné à l’arrêt au stand."

"En dehors de ça, il n’y a pas eu beaucoup de situations où l’équipe a dû intervenir pour aider l’un ou l’autre. Bien sûr, ils essaient de rester justes entre nous, mais il n’y a pas eu tant d’occasions que ça où c’était nécessaire."

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été surpris par les réactions négatives, Norris a répondu : "Pas dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui, parce que les gens ne veulent que ça, être négatifs et parler mal des autres. Donc honnêtement, pas une surprise."

"Il faut aussi des titres accrocheurs. Il faut que les gens aient envie de cliquer. Donc, de mon côté, ce n’est pas du tout une surprise. Mais ça n’affecte pas notre équipe. C’est ce à quoi on s’attend de nos jours, et je pense que dans le monde actuel, il y a plus de négativité que de positivité."

"On continue à faire les choses à notre manière, que les gens soient d’accord ou non. Ce n’est pas notre problème, et on ne s’en préoccupe pas vraiment, donc on est contents. On se concentre sur nous-mêmes."

"Bien sûr, on veut toujours que des choses positives ressortent de nos actions. L’équipe essaie de faire les choses bien. Que les gens soient d’accord ou non, à la fin, ce n’est pas notre problème. On veut que ce soit juste. On veut que ce soit équitable pour nous deux, et ensuite, les gens peuvent commenter tout ce qu’ils veulent."

Parfois vu comme passif dans la course au titre, avec des courses prudentes et aucun mauvais esprit quand il perd, Norris dément ne pas être impliqué à 100 % dans sa quête : "Je fais tout ce que je peux chaque week-end. C’est comme ça depuis un certain temps déjà. Le coup dur après Zandvoort a été difficile à encaisser."

"Et j’ai fait tout ce que j’ai pu le week-end dernier. Je n’ai pas pu gagner. Nous n’étions tout simplement pas assez rapides. La voiture n’était pas assez rapide. Cela montre que nous sommes vulnérables, mais je ne pense pas nécessairement que ce soit une mauvaise chose. Je dois en quelque sorte utiliser cela à mon avantage."

"Si nous terminons premier et deuxième chaque week-end, cela rend ma vie encore plus difficile. Je vais essayer de tirer parti de cela. Nous sommes tous les deux très performants. Cela va être difficile. Je fais tout ce que je peux et c’est tout ce que je peux demander de moi-même."