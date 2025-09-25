Leclerc révèle la raison derrière sa contre-performance
Il a été eu une approche inhabituelle à Bakou
Charles Leclerc a révélé qu’il regrettait d’avoir procédé à un changement "inhabituel" pour lui lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.
Le pilote Ferrari abordait le circuit urbain de Bakou avec une étiquette de favori potentiel, après avoir décroché quatre pole positions consécutives sur ce circuit.
Les essais libres ont d’ailleurs confirmé que la Ferrari SF-25 était dans le coup. Mais en qualifications, le rythme n’était plus là.
Leclerc a en effet confié avoir changé complètement son approche en matière de réglages avant la séance qualificative. Ce changement sur un circuit où il avait toujours été très performant a considérablement perturbé son week-end.
"Je sais déjà pourquoi mon week-end n’a pas été bon. Et oui, j’ai changé mon approche en termes de réglages, et compte tenu de mes performances passées, je ne sais pas ce qui m’a fait penser que c’était une bonne idée."
Il a ensuite crashé sa SF-25 dès les premières minutes de la Q3 au virage 15, mettant fin à tout espoir d’obtenir un bon résultat.
"Avec cette approche, j’ai en quelque sorte perdu le rythme lors des qualifications. Je suis revenu à ce que je savais faire, me sentant mieux pour au volant pour la fin des qualifications avec quelques ajustements qui sont permis (l’aileron avant, ndlr)."
"Mais j’ai commis une erreur, ce qui m’a empêché de montrer ce dont j’étais capable. Donc dans l’ensemble, ça a été un week-end très compliqué, et je vais bien revenir dessus pour l’analyser afin de ne pas refaire les mêmes erreurs à l’avenir."
