Leclerc prévient : Mercedes F1 pourrait encore gâcher les plans de Ferrari et McLaren

Mercedes a commencé la saison 2026 sur un rythme qui semblait lui permettre de contrôler durablement le championnat. L’écurie de Brackley avait remporté les six premières courses avec la voiture la plus rapide du plateau, avant de voir son avantage progressivement disparaître face à Ferrari et McLaren. Malgré ce recul, Charles Leclerc refuse de considérer l’équipe allemande comme étant sur le point d’être régulièrement battue et il s’attend à la voir réagir dans les prochaines manches.

Le début de saison avait effectivement placé Mercedes dans une position particulièrement confortable. L’écurie avait remporté les six premiers Grands Prix, profitant d’une monoplace immédiatement compétitive et capable de dominer ses rivales.

Mais cette avance s’est progressivement réduite. Au cours des six dernières manches, Ferrari et McLaren ont chacune remporté deux victoires, signe que la hiérarchie s’est considérablement resserrée. Cette évolution laisse entrevoir une fin de saison particulièrement disputée.

La situation est d’autant plus intéressante que Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a récemment affirmé que son équipe ne disposait plus des moyens financiers nécessaires pour poursuivre indéfiniment le développement de sa monoplace actuelle.

Pour Leclerc, cette déclaration ne signifie toutefois pas que Mercedes a nécessairement renoncé à toute évolution. Le pilote Ferrari estime au contraire que l’écurie allemande travaille certainement déjà sur la suite, même si personne ne sait encore précisément où ses ressources sont dirigées.

"Je ne sais pas ce qu’ils préparent. Je ne sais pas quels sont leurs plans," a déclaré Leclerc.

Le Monégasque considère difficilement imaginable que Mercedes puisse simplement observer ses concurrentes sans chercher à comprendre comment reprendre l’avantage.

"Je suis à peu près certain qu’ils ne sont pas là simplement pour se détendre, regarder les courses et profiter du processus."

Derrière les portes de l’usine de Brackley, Leclerc s’attend donc à ce que le travail se poursuive. La question est plutôt de savoir à quelle échéance les efforts consentis par Mercedes se traduiront à nouveau en performance sur la piste.

"Je suis à peu près certain qu’il y a énormément de travail en coulisses, que le budget soit consacré à la voiture de l’année prochaine ou qu’il arrive plus tard cette année."

Leclerc reconnaît cependant ne pas avoir suffisamment d’informations pour déterminer quelle stratégie Mercedes a réellement choisie.

"Ils devraient avoir une grosse évolution encore (prévue pour Sepang, ndlr). Mais seul le temps permettra de mesurer les conséquences de cette orientation, s’ils préparent déjà un autre gros coup pour 2027. Je ne sais pas, seul le temps nous le dira."

Même si Mercedes a perdu une partie de son avantage initial, son excellente première moitié de saison lui a permis de placer Kimi Antonelli dans une position particulièrement favorable au championnat.

L’Italien dispose actuellement de 59 points d’avance au classement des pilotes et représente donc la principale cible de ses poursuivants. Ferrari, McLaren et les autres prétendants doivent désormais combler un retard construit durant les premières manches.

Pour Leclerc, cette domination initiale constitue justement la raison pour laquelle Mercedes ne peut pas être écartée des pronostics. Une équipe capable d’être aussi nettement la référence au début de la saison possède nécessairement les capacités nécessaires pour retrouver un niveau de compétitivité élevé.

"Je ne les sous-estimerais pas, compte tenu de leur niveau de compétitivité depuis le début de l’année," a ajouté Leclerc. "Ils se sont fait battre plus souvent ces derniers temps mais ils pourraient bien remettre tout le monde d’accord."

"Ce n’est évidemment pas ce que je souhaite et nous travaillons fort aussi de notre côté."