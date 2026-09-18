Hülkenberg prêt à défier le temps en F1 : ’le chronomètre ne ment jamais’

Nico Hülkenberg n’a pas fixé de date pour mettre un terme à sa carrière en Formule 1. Alors qu’il s’apprête à poursuivre son aventure avec Audi en 2027, année durant laquelle il fêtera ses 40 ans, le pilote allemand estime que ses performances et sa motivation seront les seuls véritables critères déterminants. À l’image de Fernando Alonso, toujours présent sur la grille à un âge avancé, Hülkenberg pourrait donc envisager de courir encore plusieurs saisons, sans toutefois se projeter jusqu’à un âge précis.

Nico Hülkenberg a fêté son 39e anniversaire le mois dernier. Il est le troisième pilote le plus âgé du plateau actuel de la Formule 1, derrière Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Alors qu’il s’apprête à poursuivre son engagement avec Audi en 2027, une saison au cours de laquelle il atteindra la quarantaine, l’Allemand ne s’est fixé aucune limite d’âge pour sa retraite sportive.

Interrogé par Mundo Deportivo sur la possibilité de poursuivre sa carrière jusqu’à 45 ans, comme Fernando Alonso, Hülkenberg a expliqué que la décision dépendrait avant tout de son niveau de performance.

"C’est très impressionnant," a-t-il répondu au sujet de la longévité du pilote espagnol.

Le pilote allemand a également souligné la compétitivité toujours affichée par le double champion du monde.

"Il est toujours très performant. La bonne chose, c’est que le chronomètre ne ment jamais en sport automobile."

Pour Hülkenberg, l’âge ne constitue donc pas un facteur déterminant tant qu’il reste capable de produire les résultats attendus et de conserver l’envie de courir au plus haut niveau.

"Oui ! Tant que le chronomètre reste favorable, tant que je suis heureux et motivé pour faire ce métier... parce que cela demande beaucoup d’efforts et énormément d’énergie pour atteindre ce niveau de performance et accomplir tout ce qui est nécessaire."

L’Allemand a toutefois reconnu qu’il ne pouvait pas savoir précisément quand cette situation finirait par évoluer.

"Tant que ce sera le cas, je serai heureux de continuer. Mais oui, je ne sais pas quand cela changera."

Pas de nostalgie excessive pour les anciennes monoplaces

Nico Hülkenberg a également été interrogé sur les monoplaces qu’il a pilotées plus tôt dans sa carrière, notamment les voitures plus petites, plus légères et plus bruyantes des précédentes générations de la Formule 1.

L’Allemand a toutefois relativisé cette nostalgie, estimant que les pilotes finissent toujours par s’adapter aux machines qui leur sont proposées.

"On s’habitue à n’importe quelle voiture," a-t-il insisté.

"Cette adaptation permanente est une réalité inhérente à la discipline. C’est notre réalité. Pour les pilotes, on s’adapte tout simplement et on s’habitue à ce que l’on a. On ne doit jamais oublier que nous ne sommes que 22 au monde à pouvoir faire ce métier chaque année."

Le pilote Audi estime que les souvenirs liés aux anciennes générations de monoplaces peuvent parfois être embellis avec le temps.

"Je pense que nous avons aussi tendance à les idéaliser un peu. Les dépassements étaient une misère. Je ne pense pas que ce soit réaliste de revenir à quelque chose de similaire. Déjà, en termes de sécurité, cela nécessite des dispositifs, du poids. Personne ne veut renoncer à ça en F1."

"Il ne sert donc à rien de rêver à un retour de ces voitures même si la F1 a entamé enfin le chemin de la réduction du poids, petit à petit."