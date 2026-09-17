Hamilton réfute avoir demandé de remplacer certains membres chez Ferrari

Lewis Hamilton a fermement démenti les informations selon lesquelles il aurait demandé à Ferrari de remplacer certains membres de son équipe opérationnelle. Alors que des tensions supposées au sein de la Scuderia ont alimenté plusieurs articles dans la presse italienne après la fin de la tournée européenne de la saison à Madrid, le septuple champion du monde a pris directement la parole pour clarifier sa position et défendre les personnes qui l’accompagnent au quotidien.

Selon le quotidien italien Corriere della Sera, Lewis Hamilton aurait demandé à Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, de revoir une partie de son équipe chargée des opérations en piste et de la stratégie. Ces informations faisaient notamment état de frictions apparues durant la partie européenne de la saison.

Le journal évoquait également une dégradation supposée des relations entre Hamilton et Vasseur. Le patron de la Scuderia aurait notamment refusé une demande formulée par le pilote britannique après le Grand Prix d’Italie, concernant l’instauration de règles écrites strictes pour encadrer les relations entre Hamilton et son équipier Charles Leclerc.

Ferrari a pourtant déjà connu plusieurs changements au sein de son département technique depuis le début de l’année. Riccardo Adami, ingénieur de course historique de Hamilton, a ainsi été réaffecté à la Ferrari Driver Academy et à un rôle lié aux essais avant le début de la saison 2026.

Luca Diella, arrivé de Mercedes, et Cédric Grosjean, en provenance de McLaren, ont depuis été intégrés à l’équipe de Hamilton. Durant l’été, la Scuderia a également recruté plusieurs spécialistes externes du châssis afin de renforcer le département technique dirigé par Loïc Serra.

Frédéric Vasseur a déjà rejeté les informations faisant état de tensions internes chez Ferrari. Le Français a présenté les demandes d’amélioration formulées par les pilotes comme une pratique habituelle au sein d’une équipe de Formule 1, et non comme le signe d’une relation détériorée.

La Scuderia a également défendu Loïc Serra face aux critiques venues de l’extérieur, estimant que les informations faisant état d’une instabilité à la tête du département technique constituaient une distraction indésirable.

Face aux nouvelles spéculations, Lewis Hamilton a décidé de répondre directement sur son compte Instagram. Le pilote Ferrari a nié avoir demandé le moindre changement de personnel au sein de son équipe opérationnelle.

"J’ai vu passer certaines informations qui ont été publiées, et je veux clarifier les choses ici," a-t-il écrit. "Je n’ai jamais demandé que quelqu’un de mon équipe soit remplacé."

Hamilton a ensuite tenu à saluer l’engagement des personnes qui travaillent à ses côtés.

"Toutes les personnes avec lesquelles je travaille se donnent à fond chaque jour, et c’est leur dévouement qui nous permet d’avancer."

Le septuple champion du monde a également expliqué vouloir jouer un rôle positif auprès de ses collaborateurs.

"J’essaie toujours de donner aux gens les moyens de devenir la meilleure version d’eux-mêmes, ou au moins de les aider à voir le meilleur en eux."

Conscient que cette démarche ne porte pas systématiquement ses fruits, Hamilton a néanmoins assuré qu’elle restait au cœur de son approche.

"Je n’y parviens peut-être pas toujours, mais c’est mon intention et c’est pour cela que je suis ici. Nous travaillons tous ensemble, et cela continuera."

Aucun membre précis de l’équipe opérationnelle de Ferrari n’avait été cité dans l’article initial à l’origine de cette polémique.

A noter que, dans un autre article, le journaliste italien Giorgio Terruzzi a affirmé que Fred Vasseur est surnommé "Napoléon" à Maranello, le personnel de Ferrari percevrait le style de direction du directeur d’équipe comme méprisant et arrogant !

Selon les informations de Terruzzi, la position du Français au sein de Ferrari est loin d’être assurée. Plus significatif encore, Terruzzi a affirmé que la relation entre Vasseur et le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, est désormais "pratiquement inexistante".

Ferrari n’a pas réagi au premier article auquel a fait référence Hamilton, ni à celui publié par Terruzzi.