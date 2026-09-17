Russell peut-il s’inspirer de ’la douleur’ de Rosberg pour battre Antonelli ?

George Russell n’a plus beaucoup de marge pour inverser la tendance face à Kimi Antonelli dans la course au titre, mais Nico Rosberg estime qu’il dispose précisément de la motivation nécessaire pour tenter de renverser une situation devenue particulièrement difficile. Pour le champion du monde 2016, les défaites répétées face à son équipier peuvent provoquer une réaction similaire à celle qu’il avait lui-même connue lorsqu’il cherchait à prendre sa revanche sur Lewis Hamilton chez Mercedes.

Les espoirs de Russell de décrocher son premier titre mondial sont désormais de plus en plus minces. Après la huitième victoire de la saison d’Antonelli à Madrid, l’Italien compte 81 points d’avance sur son équipier Mercedes au championnat.

Depuis sa victoire lors de l’ouverture de la saison en Australie, en mars, Russell n’a terminé devant Antonelli qu’à deux reprises lors des dix dernières courses quand ils ont tous les deux terminé. Le Britannique a notamment vu son équipier remporter les deux dernières épreuves, à Monza puis à Madrid, portant son total à sept puis huit victoires cette saison.

Cette situation rappelle à Rosberg sa propre période chez Mercedes. En 2015, l’Allemand avait été nettement battu par Hamilton dans la course au titre, avant de prendre sa revanche l’année suivante en décrochant son unique championnat du monde.

Interrogé après le Grand Prix d’Espagne, où Russell a terminé cinquième, Rosberg a expliqué que la douleur de ses défaites avait constitué l’un des principaux moteurs de sa réaction en 2016.

"J’ai été énormément motivé par la douleur," lance-t-il.

Le champion du monde 2016 a expliqué que l’accumulation des défaites avait fini par générer une détermination particulièrement forte.

"Subjectivement, c’était douloureux de continuer à perdre contre Lewis et cela a simplement alimenté une motivation folle."

"George sera dans une situation similaire. Il doit être sacrément motivé en ce moment pour essayer de trouver des améliorations."

"Il va travailler extrêmement dur parce que je sais que George n’abandonne pas et qu’il déteste la situation dans laquelle il se fait battre encore et encore par Kimi."

Mais Rosberg estime également que le problème actuel de Russell est particulièrement difficile à résoudre, car même un pilote aussi expérimenté peut avoir du mal à identifier précisément la cause d’une perte de performance.

"Il va travailler donc mais c’est un problème un peu compliqué parce qu’il est difficile de comprendre où son rythme est passé."

Russell a pourtant régulièrement été le pilote Mercedes le mieux classé au championnat depuis son arrivée dans l’écurie. Il a terminé devant son équipier lors de trois de ses quatre dernières saisons avec l’équipe : à deux reprises face à Hamilton, en 2022 et 2024, puis en 2025 aux côtés d’Antonelli, alors débutant en Formule 1.

Pour que cette tendance se poursuive en 2026, le Britannique devra toutefois réaliser un retournement de situation majeur au cours des Grands Prix encore prévus au calendrier.

Rosberg ne doute pas de la capacité de Russell à continuer à travailler avec application pour tenter de trouver la solution avec la W17.

"Je suis très impressionné par l’approche de George parce que c’est vraiment un perfectionniste et qu’il essaie de couvrir tous les aspects de ses performances en tant qu’être humain."

"Je sais qu’il fait tout ce qu’il peut, et j’admire cela."

Mais cette implication rend paradoxalement la situation encore plus difficile à vivre pour Russell.

"C’est d’autant plus difficile pour lui parce qu’il ne se comprend pas lui-même. Il a toujours été rapide, il a toujours été au moins au niveau de son équipier et, soudainement, cela lui échappe."

"C’est vraiment douloureux parce que vous commencez à douter de vous-même. Peu importe à quel point vous êtes confiant, vous finissez alors par vous demander : ’Est-ce que je ne suis pas assez bon ? Est-ce que j’étais meilleur dans le passé et est-ce que je fais simplement quelque chose de travers maintenant ?’"

"C’est vraiment difficile. Mais s’il n’y arrive pas cette saison, car il reste peu de courses et l’écart est grand, il peut le faire en 2027."