Ferrari n’arrive toujours pas ’à tout mettre en place’ correctement selon Rosberg

Ferrari a une nouvelle fois vécu un week-end compliqué lors du Grand Prix d’Espagne à Madrid, entre des qualifications en retrait, un abandon de Lewis Hamilton et une stratégie décalée qui n’a pas permis à Charles Leclerc de se battre pour la victoire. Pour Nico Rosberg, champion du monde 2016, ces difficultés illustrent un problème récurrent au sein de la Scuderia : ses choix stratégiques et sa communication opérationnelle demeurent son principal point faible.

L’écurie italienne n’est pas parvenue à signer la pole position, Hamilton et Leclerc ayant dû se contenter de positions hors de la première ligne. Et pourtant la SF-26 en avait le potentiel... En course, Ferrari n’a pas davantage été en mesure de rivaliser pour la victoire sur le circuit du Madring.

Parti dans le groupe de tête, Lewis Hamilton a occupé la troisième place dans les premiers tours avant d’être contraint à l’abandon au septième passage, victime d’un problème sur le système de freinage de sa SF-26.

De son côté, Charles Leclerc a mené 32 des 57 tours du Grand Prix d’Espagne. Ferrari avait choisi de maintenir le Monégasque en piste avec une stratégie décalée, dans l’espoir qu’un drapeau rouge ou une intervention tardive d’une voiture de sécurité lui offre une opportunité inattendue de viser la victoire ou, à défaut, le podium.

Cette stratégie n’a toutefois pas porté ses fruits. Leclerc a finalement effectué son arrêt au 48e tour et a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position.

Interrogé sur les difficultés persistantes de Ferrari, Nico Rosberg a désigné les secteurs dans lesquels la Scuderia devait impérativement progresser.

"N’est-ce pas le cas que Ferrari connaît toujours des week-ends compliqués ? Son talon d’Achille reste tout simplement la stratégie et la communication. Cela a toujours été un point faible et ça l’est encore aujourd’hui," a déclaré le champion du monde 2016.

Selon Rosberg, le problème de Ferrari ne réside pourtant pas principalement dans le potentiel de sa monoplace. Le rythme affiché par la SF-26 serait suffisamment solide pour permettre à l’écurie italienne de se battre régulièrement pour les victoires.

"Le rythme de la voiture est vraiment très proche de celui qui permettrait de se battre régulièrement pour des la première place et le plus gros des trophées. Même ce week-end, Lewis aurait facilement terminé deuxième de la course dimanche. Il a même joué la pole avant de se rater en Q3. Il était deuxième après que Max a dû le laisser passer (si on oublie Norris qui s’est fait avoir par la VSC). Il aurait donc certainement terminé à la deuxième place derrière Kimi, assez facilement, dans les mêmes circonstances de course."

Pour Rosberg, Ferrari dispose donc des moyens de jouer les premiers rôles, mais ne parvient pas encore à réunir tous les éléments nécessaires pour concrétiser son potentiel en Grand Prix.

"Je pense qu’ils sont très proches, mais qu’ils ne parviennent tout simplement pas à tout mettre en place correctement. Ils doivent trouver un moyen de progresser dans ce domaine. C’est le principal problème auquel ils sont confrontés."