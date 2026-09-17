Antonelli pousse encore trop loin : Wolff redoute ’le cygne noir’

Kimi Antonelli continue d’impressionner pour sa première saison complète au plus haut niveau, mais son style de pilotage particulièrement agressif n’est pas toujours de nature à rassurer Toto Wolff. Le pilote Mercedes dispose désormais d’une avance considérable au championnat, pourtant son directeur d’écurie reste attentif à ses prises de risques, comme l’a encore montré son étonnante alerte à la radio dans les dernières minutes du Grand Prix d’Espagne.

L’Italien compte désormais 81 points d’avance au sommet du championnat et se rapproche d’un éventuel record de précocité. S’il décroche le titre mondial dès 2026, il effacera en effet le record établi par Sebastian Vettel en 2010 avec plus de trois années d’avance sur l’âge auquel l’Allemand avait été sacré.

À Madrid, dans les dernières minutes de la course, Antonelli avait pourtant une confortable avance lorsqu’il a signalé à son ingénieur Peter Bonnington qu’il avait peut-être touché un mur et lui a demandé de vérifier l’état de sa W17. L’Italien continuait ainsi à pousser alors même qu’il contrôlait largement les débats, avant de convertir cette performance en huitième victoire de la saison.

Ce comportement n’est pas nouveau. Antonelli a régulièrement tendance à dépasser les limites de la piste ou à élargir sa trajectoire, tout en signalant parfois à son équipe de possibles contacts avec les murs. Une attitude qui a déjà nécessité plusieurs rappels à l’ordre de la part de Toto Wolff et du père du pilote, Marco Antonelli.

Interrogé par les médias sur ce nouvel épisode, Wolff a expliqué qu’il venait justement d’en parler avec Marco Antonelli.

"Je viens d’en discuter avec son père, et c’est simplement Kimi," a déclaré le patron de Mercedes.

Le dirigeant autrichien a rappelé que l’équipe avait déjà dû insister lourdement auprès de son jeune pilote sur la nécessité de respecter les limites de la piste, notamment après son accident survenu à Monza en 2024, lors des essais libres 1.

"Nous avons dû lui marteler qu’il ne devait pas dépasser les lignes blanches, même après Monza 2024, lorsqu’il avait franchi les lignes blanches et détruit la voiture."

"Je lui ai dit : ’Tu ne les vois pas depuis la voiture ? Est-ce que tu as besoin de voir les responsables pour que tu comprennes ce qu’est la question des limites de piste ?’ Il a été médusé."

L’épisode du Grand Prix d’Espagne a néanmoins démontré que ces rappels n’ont pas totalement modifié les habitudes d’Antonelli. Alors qu’il ne restait que quelques tours, le jeune Italien a de nouveau alerté son équipe après avoir frôlé un mur.

"Nous en avions ri à l’époque. Il y a eu d’autres épisodes évidemment, on l’a souvent rappelé à l’ordre. Mais, en Espagne, ce sont des murs, pas des lignes. Et à six tours de l’arrivée ou quelque chose comme ça, il dit : ’Vérifiez la voiture, j’ai frôlé le mur’."

"Il me donne ces cheveux blancs que vous commencez à voir chez moi, mais il est peut-être comme ça, et c’est peut-être justement ce qui le rend si rapide."

Wolff met en garde contre le "cygne noir"

Avec 81 points d’avance sur son équipier George Russell et plus de 100 sur Lewis Hamilton, Antonelli semble disposer d’une marge considérable dans la course au titre. Sauf retournement de situation majeur, l’Italien devrait donc être en mesure de décrocher la couronne mondiale.

Toto Wolff refuse toutefois de considérer le championnat comme déjà joué. Il estime notamment qu’un événement totalement imprévisible, qualifié de "cygne noir," pourrait encore bouleverser la situation.

"Évidemment, je le crois quand il dit qu’il n’y pense pas... Ce gamin est capable de compartimenter les choses : il peut être le jeune garçon qu’il est, puis monter dans la voiture et devenir le pilote de course mature qu’il est."

"C’est pour cela que Kimi se dit : ’Je ne pense pas au championnat’, et il ne pense effectivement pas au championnat."

Mercedes entend donc continuer à avancer avec prudence, malgré la situation extrêmement favorable de son pilote.

"Il y a des événements de type cygne noir : ils peuvent survenir, et vous pouvez perdre quelque chose à la fin alors que vous ne pensiez pas qu’il était possible de le perdre."

Pilote chanceux ou phénomène ?

L’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard a qualifié Kimi Antonelli de "phénomène" et l’a défendu face aux critiques évoquant la "chance" dont il aurait bénéficié à Madrid pour la VSC.

Le pilote Mercedes a franchi la ligne d’arrivée en tête après avoir hérité de la première place grâce à une voiture de sécurité virtuelle au 14e tour, qui a piégé Norris juste après que celui-ci a dépassé l’entrée des stands.

Antonelli lui-même a hésité à pleinement célébrer sa victoire, estimant que si gagner était une bonne chose, le goût en était moins doux car il pensait que Norris méritait la victoire ce jour-là.

Ce décalage entre réputation et résultats a été souligné par Coulthard, qui a abordé directement l’étiquette de pilote "chanceux".

"Eh bien, certains disent qu’on provoque sa propre chance," a déclaré Coulthard. "Il a trouvé le juste équilibre pour sa deuxième année en Formule 1 avec ce règlement spécifique."

"Mercedes lui fournit une excellente voiture, c’est une équipe habituée à gagner. Il continue de prendre des risques, mais il possède une conscience spatiale telle qu’il ne perd pas d’aileron et n’arrache pas un coin de la voiture lorsqu’il touche le mur dans le virage 7."

"Les résultats ne mentent pas. On peut avoir ses préférences en matière de pilotes, mais dans un monde régi par les données, il est régulièrement plus rapide que la plupart de ses concurrents face au chronomètre, et il voit le drapeau à damier."

"Alors oui, appelez-le chanceux. Moi, je l’appelle un phénomène et, à moins d’une malchance extrême, il sera champion du monde de Formule 1 en 2026."