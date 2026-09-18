Hamilton et Ferrari doivent tourner la page du titre et des tensions, de fausses promesses coûteuses

Les espoirs de Lewis Hamilton de décrocher un huitième titre mondial en Formule 1 en 2026 ont été sérieusement compromis par son abandon lors du dernier Grand Prix d’Espagne, disputé à Madrid. Trois mois après avoir remporté sa première victoire avec Ferrari à Barcelone, le Britannique semble pourtant avoir renoué avec les frustrations qui ont régulièrement marqué sa relation avec la Scuderia. Un constat qui soulève une question : pourquoi une association qui paraissait plus solide que jamais s’est-elle à nouveau fissurée ?

L’ironie était particulièrement savoureuse après l’accident de Lewis Hamilton lors des essais libres 3 à Madrid.

Depuis plusieurs semaines, le pilote Ferrari ne cessait de se plaindre des problèmes de communication au sein de son équipe. Or, après son accident, son ingénieur de course, Carlo Santi, lui a demandé à plusieurs reprises d’immobiliser sa monoplace alors qu’il tentait de rejoindre les stands avec une voiture endommagée. Hamilton a pourtant choisi de ne pas tenir compte de ces consignes.

Cette scène édifiante survenue le samedi matin constituait un nouveau signe du désarroi qui semble s’être installé chez le septuple champion du monde au cours des dernières semaines.

Le lendemain, en course, Hamilton a de nouveau placé son aileron avant à un endroit où il n’aurait pas dû se trouver, au premier virage du circuit madrilène. Il a toutefois finalement renoncé à sa tentative juste à temps pour éviter la collision mais il s’est déporté et cela n’a pas plu à Max Verstappen.

Suite à cet épisode, des rumeurs absurdes sont nées dans la presse italienne, que nous avions choisi de ne pas relayer même si elles agitaient les réseaux sociaux depuis 24 heures... Hamilton les a démenties hier, en bloc. Lewis ne cherche à avoir la tête de personne chez Ferrari, que ce soit dans son équipe de course ou même Fred Vasseur !

Alors que la Formule 1 retrouvait l’Espagne pour la première fois depuis la seule victoire de Hamilton avec Ferrari, obtenue à Barcelone en juin, les événements du week-end ont permis de mieux comprendre pourquoi le Britannique s’est montré aussi agacé récemment.

Comment expliquer qu’à peine trois mois après une période durant laquelle le partenariat entre Hamilton et Ferrari n’avait jamais semblé aussi solide, les mêmes tensions aient commencé à refaire surface ?

La raison est probablement à chercher dans la perception qu’a eue Hamilton d’une occasion unique de conquérir un huitième titre mondial en 2026, tout en constatant que Ferrari ne disposait peut-être pas des moyens nécessaires pour lui permettre de saisir cette opportunité.

À 41 ans, alors que les occasions de remporter un nouveau championnat se raréfient, le pilote britannique semble avoir de plus en plus de mal à accepter ce décalage entre ses ambitions et les capacités actuelles de la Scuderia.

C’est dans ce contexte qu’est apparue ses remarques croissantes concernant son ancienne équipe, Mercedes. Mercedes faisait mieux ceci, Mercedes faisait mieux cela. Hamilton a senti l’agacement dans son équipe et a donc mis un peu d’eau dans son vin pour encourager à nouveau le staff de Maranello.

"Si l’on prend l’exemple du Grand Prix d’Italie, ils étaient plus rapides de six dixièmes dans les lignes droites, alors que sur la plupart des autres circuits, l’écart était de trois ou quatre dixièmes avec beaucoup moins de lignes droites qu’à Monza," pointait-il notamment.

"Je pense donc que nous avons fait du très bon travail compte tenu de ce déficit, et nous continuons à apporter des améliorations à la voiture. Nous avons amélioré le moteur. Nous savions que la dernière évolution ne serait pas une solution miracle capable de combler totalement cet écart. Mais pour moi, il est très positif de voir que nous progressons rapidement et continuellement, ce n’est pas chose facile."

Et il affirme ne pas être obnubilé par ce que fait son ancien team.

"Plutôt que de nous focaliser sur eux, car ils ne sont pas ma priorité pour le moment, nous devons simplement nous concentrer sur la manière de donner le meilleur de nous-mêmes et d’optimiser nos week-ends de course. Car il y aura des week-ends où ils seront exceptionnels, et d’autres où ils commettront peut-être des erreurs."

"Tant que nous misons sur la régularité et que nous cherchons à optimiser nos week-ends, il se peut qu’à un moment donné, nous soyons en mesure de tirer parti de leurs éventuelles faiblesses."

En d’autres termes, la quête de titre de Hamilton chez Ferrari est devenue un peu trop sérieuse au cours des trois mois qui ont suivi sa victoire à Barcelone. Peut-être même plus que le Britannique ne l’avait imaginé après le début de saison et avec les nombreux doutes concernant son propre niveau de performance en 2025.

L’objectif principal de son transfert chez Ferrari reste de terminer sa carrière en Formule 1 sur une note plus heureuse que celle que semblaient annoncer ses dernières années chez Mercedes. Il était question de connaître enfin le plaisir de piloter une Ferrari, de porter le rouge de la Scuderia et d’arborer le célèbre cheval cabré sur sa poitrine.

Or, force est de constater que les formules traditionnelles célébrant le prestige de Ferrari se sont progressivement raréfiées dans les déclarations de Hamilton ces derniers mois, tandis que le pilote éprouvait de plus en plus de difficultés à contenir sa frustration face aux limites persistantes de son équipe.

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, dernière course au cours de laquelle Hamilton est monté sur le podium, l’idée selon laquelle le Britannique aurait réellement représenté une menace sérieuse pour le titre mondial dès cette année relevait essentiellement de l’imagination d’une partie des fans, et probablement des médias.

Il aurait fallu plusieurs performances comparables à celle de Barcelone pour que Hamilton puisse véritablement commencer à inquiéter les pilotes Mercedes au championnat. Mais il est difficile de faire entendre ce raisonnement à un compétiteur de l’intensité de Hamilton, dès lors qu’il est convaincu qu’une véritable fenêtre de tir s’ouvre devant lui.

Lando Norris a récemment connu une situation similaire. Depuis le Grand Prix de Hongrie, le pilote McLaren est régulièrement interrogé sur ses ambitions de conserver son titre mondial en 2026. À la différence de Hamilton, Norris a toutefois eu la sagesse de ne pas se laisser entraîner dans une quête susceptible de nourrir une déception supplémentaire.

Dans cette perspective, l’abandon d’Hamilton à Madrid pourrait finalement constituer une évolution positive, aussi bien pour le pilote que pour Ferrari. Désormais relégué à 101 points de Kimi Antonelli après cette course, le Britannique n’a plus réellement besoin de s’inquiéter de voir le titre lui échapper.

Maintenant que Hamilton et Ferrari savent avec une quasi-certitude que le championnat est hors de portée, cette prise de conscience pourrait contribuer à faire retomber la pression et à ramener un peu de sérénité à Maranello.

L’occasion est désormais donnée aux deux parties de reprendre leur souffle et d’appuyer sur le bouton de réinitialisation. Il s’agit de réduire les tensions apparues entre l’équipe et son pilote au cours des derniers mois, de comprendre ce qui a bien fonctionné cette saison et d’identifier les domaines dans lesquels des progrès restent nécessaires.

Surtout, Ferrari et Hamilton peuvent désormais commencer à préparer l’avenir de manière plus sereine et, à nouveau unis, se tourner vers 2027 avec l’objectif de construire une offensive plus régulière et plus ambitieuse.