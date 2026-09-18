Wurz explique les contraintes derrière la conception du Madring

Le Madring a connu une première édition difficile sur le plan sportif. Inauguré cette année pour accueillir le Grand Prix d’Espagne, le nouveau circuit madrilène n’a pas offert le spectacle espéré, avec très peu de duels en piste durant les 57 tours de la course. Alors que plusieurs pilotes ont critiqué le tracé, Alex Wurz, président de l’Association des pilotes de Grand Prix, a tenu à rappeler les nombreuses contraintes liées à la conception d’un circuit urbain, tout en reconnaissant que certaines améliorations restent possibles.

Le circuit inédit construit à Madrid a fait son entrée au calendrier de la Formule 1 cette saison, en devenant le nouveau théâtre du Grand Prix d’Espagne. Cependant, sa première course n’a pas répondu aux attentes en matière de spectacle.

Les dépassements et les batailles roue contre roue ont été particulièrement rares au cours des 57 tours du Grand Prix. Ce manque d’action s’est également retrouvé dans les catégories de support, notamment chez les jeunes pilotes, ce qui a alimenté les critiques des fans.

Alex Wurz, à la tête de l’Association des pilotes de Grand Prix mais aussi consultant pour la conception de circuits F1 comme le futur tracé de Qiddiya, a néanmoins appelé à prendre en compte la complexité de la conception d’un nouveau circuit, particulièrement lorsque celui-ci est implanté dans un environnement urbain.

"Concevoir un circuit ne consiste pas simplement à tracer quelques lignes sur une feuille A3 ou A4, ou sur un logiciel de conception assistée par ordinateur," a expliqué Wurz.

L’ancien pilote de Formule 1 a détaillé les nombreux paramètres qui doivent être pris en considération avant de pouvoir définir le moindre virage.

"Il faut tenir compte de la topographie, des problèmes liés aux sols, des limites des parcelles, ainsi que des règles de sécurité incendie propres à chaque pays. Il faut également gérer une activité commerciale, ce qui signifie prévoir l’emplacement des spectateurs, des commissaires de piste, etc."

La conception d’un circuit doit aussi intégrer des considérations liées à la circulation du public, aux infrastructures et aux contraintes budgétaires.

"Il faut comprendre les flux de spectateurs et dimensionner tous ces éléments. Il faut prendre en compte les infrastructures situées au-dessus, à côté et sous la piste, la faisabilité des travaux et les contraintes budgétaires."

Pour Wurz, la liste des contraintes auxquelles sont confrontés les concepteurs est particulièrement longue.

"Il existe une liste de restrictions absolument immense."

Le Madring présente notamment la particularité d’emprunter une partie de son tracé au parc des expositions de Madrid. Environ la moitié du circuit se situe dans cette enceinte, ce qui a limité les possibilités d’aménagement.

Alex Wurz estime que les organisateurs ont fait un usage pertinent de l’espace disponible, compte tenu des contraintes imposées par le site.

"Vous avez mentionné que la moitié du circuit se trouve dans le parc des expositions, et je pense que cet espace a été utilisé au maximum de ce qu’il permettait."

"Nous ne pouvons pas demander au promoteur de déplacer les différents halls d’exposition. Ce serait aller trop loin."

Cette situation explique notamment la présence de plusieurs virages à 90 degrés.

"Ces virages ne sont peut-être pas ceux que nous préférons, mais nous pouvons respecter certaines de ces contraintes."

Le Madring bénéficie d’un contrat de dix ans avec la Formule 1, ce qui lui assure une présence à long terme au calendrier. Après une première édition peu convaincante, des évolutions du tracé pourraient toutefois être envisagées à l’avenir.

Alex Wurz a notamment identifié une zone offrant davantage de possibilités d’amélioration : les terrains situés de l’autre côté de l’autoroute.

"Là où je pense que certaines choses auraient pu être faites différemment, ou pourraient être optimisées à l’avenir, c’est sur le terrain situé de l’autre côté de l’autoroute."

Selon lui, cette zone présentait moins de contraintes apparentes que la partie située dans le parc des expositions.

"Il n’y avait rien à cet endroit. Nous étions donc face à une zone qui, sur au moins 50 % du circuit, ne présentait pas de véritables contraintes topographiques."

"Peut-être existait-il des contraintes que nous ne connaissions pas, liées au génie civil ou à la topographie. Mais la topographie est en réalité vraiment intéressante."

"Ils en ont fait un usage parfait avec le virage 12, cette courbe relevée."

"Je pense que c’est dans certains autres aspects du tracé que les gains les plus importants pourront être réalisés à l’avenir."