McLaren F1 ’devrait’ mettre Piastri au service de Norris, si les contrats le permettent
Rosberg s’interroge des possibilités pour l’équipe anglaise
McLaren F1 pourrait décider de mettre Oscar Piastri au service de Lando Norris pour cette fin de saison, selon Nico Rosberg. Le champion du monde 2016 reconnait toutefois que des clauses contractuelles sont surement en place et empêchent de faire cela facilement. Mais il pense que si l’équipe de Woking veut aider le champion du monde en titre à défendre sa couronne, elle doit implémenter ce genre de consignes.
Depuis l’arrivée d’un package d’évolutions autour de la pause estivale, McLaren se montre particulièrement efficace, et Norris a remporté deux courses et aurait pu aller chercher une victoire sans une VSC malchanceuse à Madrid.
Avec 106 points de retard sur Kimi Antonelli, la quête de titre est déjà presque perdue mais les dernières chances pourraient dépendre d’un travail d’équipe, alors que Piastri accuse un retard de 66 points sur son équipier actuellement.
"Tout d’abord, il y a souvent aussi des clauses contractuelles dans le contrat d’Oscar stipulant qu’il sera toujours traité comme un pilote numéro un" a déclaré Rosberg. "C’est donc un premier obstacle à surmonter, ce que j’avais dans mon contrat, par exemple."
"Mais sinon, bien sûr, McLaren devrait le faire le plus tôt possible. C’est juste qu’il est encore un peu tôt dans le championnat. Je ne sais donc pas quand, mais à un moment donné, ils pourraient essayer d’aller dans cette direction."
"Parce qu’en plus, Lando fait un travail vraiment incroyable cette année. Il pilote mieux que jamais, et il est clairement le meilleur pilote chez McLaren, sauf hier en qualifications. Mais pour le moment, il est sur une pente ascendante."
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