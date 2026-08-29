Antonelli révèle le cadeau exceptionnel de Mercedes après sa première victoire en F1

Kimi Antonelli conservera un souvenir très particulier de sa première victoire en Formule 1. Vainqueur du Grand Prix de Chine au terme d’une course maîtrisée depuis la pole position, l’Italien a reçu de Mercedes un privilège inhabituel : l’écurie de Brackley lui a laissé le trophée original remporté sur le podium, alors que les équipes conservent généralement leurs trophées et remettent des répliques à leurs pilotes.

C’est lors d’un entretien accordé au magazine GQ, dans le cadre d’un dossier consacré aux dix objets dont Kimi Antonelli ne pourrait pas se passer, que le pilote Mercedes a présenté cette pièce particulièrement symbolique.

Dans le monde de la Formule 1, les trophées originaux remportés par les pilotes sont habituellement conservés par les équipes. Ils sont généralement exposés dans les usines, tandis que les pilotes repartent avec des répliques de grande qualité. Mercedes a toutefois décidé de faire une exception pour Antonelli afin de marquer le caractère unique de son premier succès dans la discipline.

"Voici le trophée de ma première victoire en Chine, et c’est un moment que je n’oublierai jamais," a expliqué Antonelli.

"La première victoire est toujours incroyable. Elle a une importance énorme, et elle marque également ma première victoire dans la catégorie reine. Ce trophée est l’original, celui que j’ai brandi sur le podium."

Antonelli a ensuite expliqué pourquoi cet objet ne finira pas dans les vitrines de Mercedes, contrairement à la plupart des trophées remportés par les pilotes de l’écurie.

"Habituellement, les originaux vont aux équipes, tandis que nous gardons les répliques. Cependant, comme il s’agissait de ma première victoire, l’équipe m’a laissé le garder, surtout parce qu’on ne connaît cette première fois qu’une seule fois."

Le jeune pilote italien a donc choisi de conserver précieusement le trophée dans son espace dédié à ses récompenses.

"Celui-ci, évidemment, a été placé dans ma vitrine à trophées."

Au-delà de la valeur sentimentale de l’objet, c’est évidemment le souvenir de la course de Shanghai qui donne au trophée toute son importance. Antonelli avait abordé le Grand Prix en pole position, une situation qui lui avait rapidement fait comprendre qu’un résultat majeur était possible, sans pour autant garantir le succès.

"En partant de la pole position, je savais que j’avais une bonne chance d’obtenir un bon résultat. Évidemment, je savais que ce serait très difficile, mais lorsqu’il restait environ quinze tours, je savais que j’étais proche de l’arrivée et que je pouvais le faire."

Cette prise de conscience n’a toutefois pas immédiatement laissé place à une pleine compréhension de ce qu’il venait d’accomplir. L’émotion du premier succès a pris le dessus, avant que la réalité de la performance ne s’impose progressivement.

"Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser à ce moment-là ce qui venait de se passer. Mais c’était un moment véritablement indescriptible."