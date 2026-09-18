Mercedes F1 déjà focalisée sur 2027, Wolff met ses pilotes en garde

Mercedes F1 dispose actuellement d’une avance particulièrement confortable au championnat constructeurs. Avec 145 points de marge sur son plus proche poursuivant, l’écurie allemande peut déjà commencer à préparer la suite, même si Toto Wolff refuse de considérer le titre comme acquis. Après avoir largement dominé le début de cette nouvelle ère réglementaire, les Flèches d’Argent ont commencé à réorienter une partie de leurs ressources vers le développement de leur monoplace 2027.

Après avoir traversé une période difficile durant l’ère de l’effet de sol, Mercedes domine largement la saison 2026. L’écurie allemande possède une avance importante sur Ferrari au classement constructeurs, tandis que Kimi Antonelli occupe la tête du championnat des pilotes.

Mercedes a remporté dix des quatorze Grands Prix disputés cette année, malgré les efforts de ses rivales. McLaren et Ferrari ont notamment introduit de nombreuses évolutions sur leurs monoplaces 2026 afin de réduire l’écart avec les Flèches d’Argent.

De son côté, Mercedes a apporté une importante série de nouveautés au Grand Prix du Canada, en mai. L’équipe prévoit également d’introduire un nouveau paquet de pièces lors du Grand Prix de Bahreïn, programmé le mois prochain à Sepang en Malaisie. Entre ces deux évolutions majeures, l’écurie a déployé quelques ajustements spécifiques à certains circuits, mais son rythme de développement n’a pas égalé celui de Ferrari ou de McLaren.

Cette tendance pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de la saison, Toto Wolff ayant confirmé que Mercedes avait déjà commencé à transférer une partie de ses ressources vers le projet 2027.

"Le développement de 2027 a commencé il y a déjà un certain temps, avant l’été," a déclaré Wolff.

"Pendant l’été, nous avons transféré des ressources vers l’année prochaine et cela se poursuit conformément au plan, indépendamment de notre position au championnat."

Mercedes souhaite toutefois continuer à se battre avec ses meilleures armes cette saison. L’équipe dispose notamment d’une évolution qualifiée de "solide" pour le rendez-vous en Malaisie. Wolff reconnaît néanmoins que l’introduction de nouvelles pièces ne garantit pas systématiquement un gain de performance en piste. La corrélation entre les données recueillies en usine et le comportement réel des évolutions sur le circuit peut parfois poser problème.

"Je pense que nous apporterons une évolution solide en Malaisie. Nous devons donc encore passer le cap de Bakou et nous verrons bien, mais il arrive parfois que les nouveautés ne se comportent pas aussi bien sur la piste que prévu."

"J’espère donc que ce sera le cas et que cela nous permettra, je l’espère, de nous mettre au niveau des autres en matière d’évolutions, mais nous ne le saurons jamais à l’avance."

Wolff refuse de considérer le titre comme acquis

Avec 145 points d’avance au championnat constructeurs, Mercedes semble disposer d’une marge importante. Ferrari doit encore combler un déficit conséquent, tandis que McLaren a retrouvé de l’élan après les deux victoires remportées par Lando Norris et une troisième qui aurait pu être la sienne à Madrid sans le mauvais timing de la VSC pour lui.

Toto Wolff refuse donc de se projeter trop rapidement vers un nouveau titre mondial.

"Vous pouvez abandonner, vous pouvez avoir un accident. Cela peut arriver deux fois de suite et, soudainement, ce qui semblait être une belle marge n’en est plus une, parce qu’il vous reste encore huit ou neuf courses à disputer," a-t-il expliqué.

"À mon avis, nous devons simplement ignorer les points jusqu’à ce qu’il ne soit plus mathématiquement réaliste, ou plus possible, pour les autres de remporter le championnat. Jusque-là, nous devons nous concentrer sur chaque semaine et essayer de produire notre meilleur travail."

Wolff met en garde ses pilotes

Toto Wolff a également évoqué l’incident survenu au départ du Grand Prix d’Italie entre les deux pilotes Ferrari. Charles Leclerc a reconnu après coup qu’il n’aurait pas dû pousser son équipier Lewis Hamilton hors de la piste dans le deuxième virage du premier tour.

Le patron de Mercedes a clairement désapprouvé ce type de comportement entre équipiers.

"Charles l’a reconnu. Je peux maintenant exprimer mon opinion et dire que ce n’est pas acceptable de pousser son équipier hors de la piste dans le deuxième virage," a déclaré Wolff.

Le dirigeant a toutefois reconnu que Mercedes avait elle aussi été proche de connaître un incident similaire à cet endroit, dans les derniers tours de la course. Kimi Antonelli était alors revenu sur George Russell, dont les pneus étaient fortement dégradés.

Antonelli a mis une roue sur les billes de gomme à l’extérieur du deuxième virage avant de partir au large et de traverser la même zone de gravier dans laquelle Charles Leclerc avait envoyé Lewis Hamilton.

"À trois ou quatre tours de l’arrivée, nous avons vécu des moments assez effrayants entre les deux pilotes, ce que nous n’avions pas prévu, parce que George avait un pneu complètement usé et que Kimi était une seconde plus rapide," a expliqué Wolff.

"Avions-nous prévu qu’ils se battent comme ils l’ont fait ? Cela aurait pu se terminer avec une voiture dans le bac à gravier. Nous aurions donc très vite pu passer pour des idiots, nous aussi, comme les Ferrari l’ont finalement été. La marge est très mince."

"Kimi et George pourront donc compter sur une évolution de la voiture et du moteur encore mais ce sera la dernière car, comme je l’ai dit, les ressources sont sur 2027 maintenant. Mais on a vu à quel point McLaren est forte, Ferrari est là aussi quand elle optimiste tout. A nous de ne pas donner bêtement des points à nos adversaires."