Leclerc ’n’accepte pas’ le manque de rythme de Ferrari sous la pluie

Charles Leclerc n’était pas satisfait de sa neuvième place en qualifications à Las Vegas, où il espérait signer un meilleur résultat. Le pilote Ferrari est très frustré de ne pas réussir à faire mieux, et de voir que les monoplaces de la Scuderia ont toujours des caractéristiques délicates sur le mouillé.

Selon lui, Carlos Sainz en a fait les frais entre 2021 et 2024, et c’est aujourd’hui ce qui coûte cher à Lewis Hamilton quand la piste est humide, alors que le septuple champion du monde a terminé dernier de la qualification.

Au terme de la Q3, Leclerc s’est emporté à la radio : "Mon dieu, c’est gênant. C’est putain de gênant. Merde, je ne sais pas comment on peut être si loin du rythme. Je n’ai aucune adhérence, putain."

Interrogé par Canal+ après la séance qualificative, il a reconnu que sa frustration vient surtout du fait qu’il ne parvient pas à signer de bons résultats sous la pluie, alors qu’il adore lui-même ces conditions.

"Malheureusement c’est ce qui nous manque depuis sept ou huit ans, depuis que je suis arrivé, avec Ferrari sous la pluie. C’est vraiment frustrant parce que ce n’est pas faute d’essayer, on a tout essayé avec l’équipe mais ça ne fonctionne pas" a déclaré Leclerc.

"On a Carlos et Lewis qui ont connu différentes voitures dans ces conditions, et à chaque fois ce sont les mêmes commentaires. On n’arrive pas à avoir du grip, et c’est très difficile de conduire et de rester en piste, même en roulant à une seconde et demie."

"C’est frustrant mais c’est comme ça. Enfin, je n’accepte pas la situation, on essaie de tout faire pour trouver quelque chose dans ces conditions. Mais la meilleure chose qu’on puisse faire c’est se concentrer sur la course."

"Et à la fin du week-end on analysera encore ce genre de conditions pour voir s’il y a quelque chose avec la voiture. C’est d’autant plus frustrant que c’est une de mes qualités depuis que je suis tout petit, jusqu’à la Formule 1. Mais depuis que je suis arrivé dans l’équipe c’est très compliqué donc j’espère qu’on va trouver quelque chose."

Informé que la course se disputerait certainement sur le sec, le Monégasque ne se laisse pas abattre mais reconnait qu’il pourrait être en difficulté à cause des compromis effectués pour la qualification : "On a mis un peu plus d’appui pour la pluie donc ça va être compliqué."

"Ce sera mieux pour les pneus, ce sera difficile de doubler ou défendre, mais on verra. Je n’ai pas envie d’être pessimiste, je reste optimiste car la performance a été là tout le week-end dans ces conditions, mais ce sera peut-être un peu plus difficile de dépasser."