Piastri rumine sa 5e place : ’Les choses ne vont pas comme je le veux’

Oscar Piastri n’a pas caché sa frustration de se qualifier seulement cinquième pour le Grand Prix de Las Vegas, quand ses deux rivaux pour le titre, Lando Norris et Max Verstappen, occuperont la première ligne au départ de la course.

Le pilote McLaren F1 a expliqué qu’il n’a pas réalisé une séance parfaite sur le plan opérationnel, notamment dans les tours de préparation et dans le timing des tours rapides en fin de séance.

"Il y avait également quelques éléments à régler au début du dernier tour d’un point de vue opérationnel" déclare l’Australien. "J’ai dû m’occuper de quelques détails qui ne se passaient pas tout à fait comme je le souhaitais."

"Je ne sais pas combien de temps il restait au final, et il restait encore trois ou quatre virages à négocier. Nous aurions pu faire mieux, mais nous n’avons pas pu exploiter tout notre potentiel."

"Nous disposons d’une bonne voiture qui semble bien fonctionner dans toutes les conditions, ce qui nous permettra de faire une bonne course demain et, espérons-le, de gagner quelques places."

Interrogé sur ce qui lui a coûté cher dans cette séance, il confirme que le drapeau jaune provoqué par Charles Leclerc a été fatal à son dernier tour, même s’il a lui-même effectué un tête-à-queue.

"J’ai été pris dans le drapeau jaune, et c’était plus ou moins terminé. On était rapides, il n’y a pas de doute à ce sujet. Mais d’une manière ou d’une autre, les choses ne semblent pas aller comme je le veux en ce moment. Le rythme était bon au moins, mais ce sont des choses que l’on ne peut pas contrôler."

Piastri a commis beaucoup d’erreurs depuis Bakou, et il n’a plus été aussi rapide que Norris depuis sa victoire à Zandvoort. Il admet que sa mauvaise dynamique n’est pas due qu’à la malchance, mais que la frustration de cette Q3 est particulièrement intense.

"Les choses ne sont pas allées dans mon sens dans cette séance, mais il y a plein de choses qui auraient pu aller en ma faveur précédemment. Donc je n’ai pas l’impression que ce soit réellement récurrent, mais c’est difficile à avaler quand on se dirigeait vers un bon résultat."