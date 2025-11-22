Sainz est ’heureux’ de sa qualification mais il pourrait perdre sa troisième place

Carlos Sainz a signé une des performances majeures de la séance de qualification du Grand Prix de Las Vegas, avec la troisième place. Le pilote Williams F1 ne s’attendait pas à être si performant sur le mouillé et admet être surpris de sa position.

Cependant, il est sous enquête pour un retour en piste dangereux en Q1, et il pourrait perdre le bénéfice de cette très bonne qualification. En attendant, il se félicitait d’un résultat probant en cette fin de saison.

"Je suis toujours optimiste, et j’essaie toujours de m’imaginer en train de faire de bonnes choses. Ce circuit convient à notre voiture sur le sec, ce n’était pas très prometteur sur le mouillé en EL3" raconte Sainz.

"Mais on a fait des changements sur la voiture qui m’ont aidé sous la pluie et m’ont permis, dans les premiers tours en Q1, de me mettre premier, premier, premier à chaque tour. Sur le deuxième train de pneus pluie, j’étais rapide, et en intermédiaires, je savais que les autres me rattraperaient, mais je suis heureux de la troisième place."

L’Espagnol s’est ému du soutien qu’il reçoit outre-Atlantique, après une nouvelle ovation du public : "C’est comme à Austin, j’ai toujours beaucoup de bruit de la part des fans américains, je ne sais pas comment les remercier car je sens toujours un énorme soutien."

"Merci beaucoup ! Je crois que les Américains aiment les outsiders et nous voient, avec Williams, comme des outsiders. On progresse à chaque course qu’on fait, c’est génial de voir des gens qui nous soutiennent, on aurait aimé leur donner la pole position aujourd’hui mais c’est très bien."

Alex Albon semblait avoir le même potentiel de performance que son équipier, mais un survirage à l’accélération a envoyé sa Williams FW47 dans le mur. Un choc pas si prononcé qui a toutefois suffi à casser une roue et à l’éliminer en Q1, avec le 16e temps.

"Ce n’était pas si mauvais, ce n’était pas la fin du monde, mais ce n’était pas bon quand même" a jaugé Albon après la séance. "Nous avons été bons sur piste sèche, mais notre voiture a toujours eu du mal sur piste mouillée."

S’il pensait être en bonne position pour passer en Q2, il s’est vite retrouvé dans la zone des éliminés et n’avait plus qu’un tour pour se sortir de cette mauvaise situation. Il a forcément pris plus de risques et a commis une erreur.

"Je n’avais pas l’impression d’être si lent que ça. Si j’avais réussi à faire des tours propres, ça aurait été bon, mais je n’y suis pas parvenu. Quand on n’a qu’un seul tour à faire à la fin de la séance, on n’est pas vraiment dans le rythme, on prend des risques et j’ai tapé."