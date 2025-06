Leclerc n’a ’pas de regrets’ face à des McLaren ’trop rapides’

Charles Leclerc a signé un nouveau podium pour Ferrari en Autriche avec une troisième place qui était le meilleur résultat possible pour lui derrière les intouchables pilotes McLaren F1. Le pilote Ferrari explique comment Lando Norris a permis à Oscar Piastri de lui prendre la deuxième place dès le départ.

"Je juge que notre week-end en tant qu’équipe était très bon mais le rythme n’était pas suffisant aujourd’hui. J’ai hésité à attaquer dans le premier virage mais Lando a fermé la porte et a laissé la porte ouverte à Oscar".

"On n’avait pas le rythme pour rester deuxièmes, la troisième position était le mieux que l’on pouvait faire, je ne regrette pas grand chose de ce que nous avons fait aujourd’hui, on a fait le maximum mais on n’avait pas assez de rythme."

Le Monégasque espérait pouvoir suivre les McLaren mais a vite compris qu’il ne pourrait pas y parvenir : "Dans le premier relais, j’ai un peu trop attaqué au début en essayant de les suivre et j’ai dégradé mes pneus."

"Mais ça fait partie du jeu, j’ai essayé et ça n’a pas été un succès car on manquait de rythme. On a amené des évolutions ce week-end qui ont permis de progresser mais on doit encore faire mieux face aux McLaren qui sont trop rapides."

Avec les progrès de Ferrari et une évolution à venir la semaine prochaine, Leclerc aimerait retrouver la victoire : "Ca me manque aussi et je vais faire tout mon possible pour revenir sur la plus haute marche du podium. Je donnerai tout ce que j’ai dès la semaine prochaine à Silverstone."