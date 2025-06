Norris remporte un duel ’amusant mais stressant’ face à Piastri

Lando Norris a parfaitement su faire oublier sa bourde de la course précédente en allant chercher la victoire en Autriche. Le pilote McLaren F1 a signé une performance de choix, résistant à la pression de son équipier tout au long des 70 tours parcourus ce dimanche.

"C’était une course difficile ! On a attaqué tout le long, c’était piégeux, chaud, fatiguant, mais le doublé était exactement ce qu’on voulait en tant qu’équipe et on l’a réussi, donc je suis heureux" a déclaré Norris.

"On a eu une belle bataille, c’est sûr. C’était très amusant, du stress aussi mais on s’est amusé, et c’était beau, bravo à Oscar. Je pense que c’était bien à regarder de l’extérieur mais c’était difficile, surtout quand il était dans le DRS. J’ai réussi à gérer mais il était rapide, c’était amusant !"

Oscar Piastri admet qu’il a tout tenté mais qu’il ne pouvait pas faire mieux face à son équipier : "C’était intense ! J’espère que c’était beau à regarder car c’était du travail dans la voiture. J’ai fait de mon mieux, j’aurais pu faire mieux quand j’étais devant mais c’était une belle bataille."

"Un peu à la limite, mais c’était une belle course, on essaie de se battre, c’était proche pour moi mais pas suffisant. Merci à l’équipe, je ne peux pas les remercier assez pour le rythme que l’on avait avec la voiture."

La deuxième place était assurée dès le début de course et il espérait aller chercher la victoire, en vain : "Je pensais que c’était possible, les qualifications étaient malheureuses hier avec le drapeau jaune, mais le rythme était bon ce week-end. Quand j’étais dans le DRS ça allait, mais après c’était plus compliqué quand je n’y étais plus."