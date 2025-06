Sous enquête, Antonelli s’est ’excusé’ auprès de Verstappen

Kimi Antonelli fait l’objet d’une enquête après avoir percuté Max Verstappen au premier tour du Grand Prix d’Autriche.

Verstappen a subi son premier abandon depuis le Grand Prix d’Australie de l’année dernière, il y a 31 courses, après avoir été percuté par le pilote Mercedes. Il avait marqué des points à chaque course depuis.

Antonelli a été trop optimiste dans le freinage du virage 3 au début de la course. Il a plongé à l’intérieur du virage, mais n’a pas pu éviter de percuter la Red Bull de Verstappen. Les deux pilotes ont abandonné sur-le-champ.

"J’ai été percuté violemment," a déclaré Verstappen à son ingénieur de course, Simon Rennie. "Putain d’idiots."

Le pilote Mercedes s’est excusé auprès de son équipe après la collision. "Désolé, j’ai bloqué les roues arrière."

Les commissaires statueront sur la collision après la course. Antonelli n’avait aucun point de pénalité sur sa licence avant cette manche.

Le pilote italien s’est ensuite exprimé sur cette première grosse erreur en carrière : "J’ai pris un départ normal, et en arrivant au virage 3 j’essayais de maintenir ma position. Je ne voulais rien faire car je savais qu’il n’y avait pas de place devant."

"Mais quand j’ai touché les freins, j’ai bloqué les roues arrière, j’ai été surpris et j’ai perdu la voiture. J’ai d’abord dû éviter la Racing Bulls et je n’ai pas pu arrêter la voiture. J’arrivais trop vite."

"J’ai commencé à bloquer l’avant et au lieu de décélérer, j’ai accéléré. La voiture prenait de la vitesse et l’accident était inévitable. Malheureusement, j’ai percuté Max, je suis désolé pour l’équipe et pour lui, évidemment."

Les deux hommes ont été vus en train de parler, et Antonelli détaille la teneur de leur échange : "Je me suis excusé, j’ai reconnu que c’était entièrement ma faute, car j’ai mis fin non seulement à ma course, mais aussi à la sienne."

"Je suis vraiment désolé pour l’équipe, et pour Max bien sûr, car il n’était visiblement qu’un passager. Bien sûr, c’est une grave erreur. Maintenant, il faut aller de l’avant et se concentrer sur Silverstone. On verra si on écope d’une pénalité ou non, mais il sera important de revenir et de recommencer à faire comme au Canada."