Leclerc : ’Il est trop tôt’ pour être vraiment confiant

Charles Leclerc a signé le meilleur temps des deux premières séances du Grand Prix de Monaco. Le pilote Ferrari, qui court à domicile ce week-end, est évidemment ravi de réussir une telle entrée en matière en dépit d’un accrochage dont il a été victime avec Lance Stroll. Il n’est pas sûr que le reste du week-end soit aussi positif.

"Je ne suis pas encore convaincu, le vendredi à Monaco est toujours spécial, tout le monde prend ses marques et il est trop tôt pour être positif au sujet du week-end. Le vendredi a été positif, il n’a pas commencé comme je le voulais avec l’accident avec Lance, mais ça a été après et la voiture se comporte bien" a déclaré Leclerc.

"Le rythme sur un tour était solide, et comme je l’ai dit, quel que soit le composé de pneumatiques que l’on utilisait, je me sentais à l’aise et le rythme arrivait vite. La qualif sera cruciale et il faudra s’élancer devant si on veut un bon résultat."

Lewis Hamilton est toujours très heureux de piloter à Monaco : "Incroyable, c’est le meilleur circuit, le plus amusant. Chaque année, c’est génial, quelle que soit la voiture. Ca aide d’être dans une voiture confortable et rapide, mais avec le grip, la vitesse, c’est sinueux, c’est un privilège d’être parmi les 20 pilotes qui roulent ici. Je suis tellement chanceux."

Le septuple champion du monde a ensuite décrit sa journée : "Ca s’est bien passé, les EL1 ont été un défi avec le trafic. Les EL2 se sont bien passés et la voiture était rapide, surtout avec Charles. Mais c’était une bonne journée."

"Je peux trouver encore plus avec mon pilotage, avec les trajectoires, le freinage. Il y a des choses ici et là, et il y a des changements subtils à faire sur la voiture. Je ne vais pas faire beaucoup de changements, quelques petites choses et ça sera tout."