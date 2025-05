Lawson : ’Une journée positive’ pour Racing Bulls à Monaco

Liam Lawson a terminé cinquième de la première journée d’essais à Monaco. Le pilote Racing Bulls ne prend rien pour acquis, tant la marge de progression est importante pour tout le monde en Principauté.

"C’est une journée positive, c’est sûr. C’est un circuit où il faut progresser tout au long du week-end, et il va falloir continuer demain. On a fait beaucoup de changements aujourd’hui et on en fera d’autres demain, mais c’était une journée positive" a déclaré Lawson, qui s’est amusé à Monaco.

"C’est mieux dans une voiture de F1. Je l’ai fait dans une voiture de F2, mais les voitures de F1 sont plus sympa, plus dociles, et c’est très amusant. C’est très spécial de pouvoir le faire ici, mais demain sera une journée importante."

Isack Hadjar a signé un joli sixième temps, mais la journée du Français a été compliquée, notamment en EL2 avec deux accidents : "C’était intense pour moi. Les essais libres à Monaco sont bien plus compliqués avec le trafic."

"Ca m’a plu et en même temps c’était difficile. J’ai connu une journée délicate, j’ai brossé le mur, et j’ai eu peur en EL2 car j’ai cru que c’était fini mais j’ai pu ramener la voiture. Je croyais ne pas pouvoir ramener la voiture mais j’ai réussi et on a pu faire d’autres tours en pneus tendres."