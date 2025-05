Bortoleto a découvert ’l’adrénaline’ de Monaco, Hülkenberg est ’à l’aise’

Gabriel Bortoleto a terminé 14e de la première journée d’essais du Grand Prix de Monaco, mais le pilote Sauber F1 avait le sourire, après s’être amusé au volant de sa monoplace de Formule 1 dans les rues sinueuses de la Principauté.

"C’est fou ! L’adrénaline dans un run est très élevée, c’est une grosse voiture sur un petit circuit, il faut être aux limites près des rails, il faut être rapide et c’est irréel. On est encore un peu en retrait des autres équipes, on doit voir les données pour comprendre mais ce n’est pas une mauvaise journée" a déclaré Bortoleto.

Le Brésilien reconnait avoir volontairement gardé de la marge dans son attaque : "Ce n’était pas une mauvaise journée, on a fait des progrès et c’est plus rapide que tout ce que j’ai piloté d’autre ici. Je progresse encore, personne n’est à la limite à 100 % avant la qualif."

"On veut tout mettre bout à bout en qualifs mais on ne veut pas avoir d’accident en EL1 pour ne pas compromettre les EL2, ou en EL3 pour ne pas compromettre les qualifs. On doit faire attention à tout ce qu’on fait tout le temps et voir combien de risques on peut prendre. Mais ça a été une bonne journée pour moi et j’espère une bonne qualif demain."

De son côté, Nico Hülkenberg était 16e au terme de la journée : "Ce fut un vendredi globalement correct et sans problème. Je me suis senti plutôt à l’aise dans la voiture dès le début des EL1, ce qui est particulièrement important sur un circuit urbain aussi étroit que Monaco."

"Nous avons trouvé un bon réglage de base, et il s’agit maintenant d’extraire les bonnes informations des données pour peaufiner quelques points cette nuit. Comme prévu, le plateau est incroyablement serré, donc même de petites améliorations peuvent faire une différence significative."