Leclerc et Hamilton sont ravis de voir Ferrari mettre la pression sur Mercedes F1
Les deux pilotes enregistrent un double podium lors du Sprint
Ferrari a certainement fait le meilleur résultat possible dans le Sprint avec la deuxième place de Charles Leclerc et la troisième de Lewis Hamilton. La SF-26 s’est montrée plus à son avantage qu’en Australie, notamment avec des bonnes performances en virage.
Les deux pilotes de la Scuderia se sont battus jusqu’à être proches de l’accrochage, ce qui a donné de l’air à George Russell, mais Leclerc est satisfait d’avoir géré ses pneus en début de course et d’avoir pu lutter avec le vainqueur du jour.
"Je gérais un peu, mais je suis satisfait de ma course. Mon rythme était solide, on s’est un peu battus et j’ai perdu du temps derrière George et c’était dur de revenir. Mais notre rythme de course est plus similaire face à Mercedes que le rythme de qualifications donc c’est rassurant" indique le Monégasque.
Leclerc a glissé à la relance après la Safety Car, et il explique pourquoi : "Je pense que les pneus étaient plus froids que je le pensais, j’ai vu George glisser et j’ai pensé que c’était ma chance de prendre la tête, mais il m’est arrivé la même chose !"
Hamilton est quant à lui ravi des performances de Ferrari, et il est satisfait d’avoir pu se battre pour la tête contre son ancien équipier en début de course, même s’il admet que la W17 avait l’avantage en ligne droite.
"C’est incroyable, un énorme merci à l’équipe pour nous avoir mis en position de nous battre contre Mercedes à l’avant. C’était une bataille au départ, leur vitesse est encore trop importante par moments en ligne droite, j’ai voulu tenir mais j’ai tué mon pneu avant gauche" a déclaré Hamilton, qui est bien plus à l’aise en 2026.
"C’est juste une bien meilleure voiture en termes de design et j’ai participé à son développement, donc je suis plus heureux. Et j’étais en tête à un moment donc ce n’est pas génial de finir troisième mais je vais essayer de faire mieux."
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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