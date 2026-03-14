Russell est ’content’ de gagner le Sprint mais note que ’Ferrari se rapproche’
Le pilote Mercedes F1 veut confirmer sur la suite du week-end
George Russell continue son début de saison parfait. Le pilote Mercedes F1 a parfaitement maîtrisé le Sprint du Grand Prix de Chine pour le remporter. Un départ réussi, une belle bataille avec Lewis Hamilton puis une maîtrise en fin de course malgré une Safety Car lui ont permis de s’imposer.
Fort d’un très bon rythme de course, il profite d’une avance de sa W17 sur les Ferrari et des erreurs d’Andrea Kimi Antonelli, encore brouillon dans l’autre Mercedes, et en difficulté avec les départs depuis les débuts de saison.
"J’ai parlé avec Charles et c’était amusant à la fin ! J’espère que c’était amusant, les Sprints sont parfois ennuyeux. Beaucoup de jeu stratégique, les dépassements ne sont pas simples, je commençais à avoir tout sous contrôle et il y a eu la Safety Car, donc je suis content d’avoir la victoire" a déclaré Russell.
"C’est très venteux actuellement et ce n’est pas facile car le premier virage est très long, il ne faut qu’un tour d’attaque pour détruire votre pneu avant gauche. J’ai dû gérer, mais Lewis m’a surpris en début de course, il a 20 ans d’expérience !"
Il lui reste une qualification et une course pour confirmer sa suprématie, mais il reconnait que les Ferrari sont plus difficiles à battre que prévu : "J’espère qu’on pourra faire encore mieux, mais hier était une très bonne journée, et Ferrari semble se rapprocher en rythme de course, donc on doit progresser."
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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