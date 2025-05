Leclerc espère que Monaco pourra atténuer les faiblesses de la Ferrari

Charles Leclerc a exprimé l’espoir que le profil « unique » du circuit du Grand Prix de Monaco puisse aider Ferrari à obtenir un résultat positif et à relancer une saison 2025 de Formule 1 décevante.

Le Monégasque arrive dans son pays natal à la cinquième place du classement des pilotes, avec une troisième place à Djeddah comme meilleur résultat de sa saison en cours.

La Ferrari SF-25 a été médiocre sur les circuits à dominante de virages lents cette année. Sa devancière, la SF-24, s’est montrée bien plus performante sur les circuits plus lents, ce qui a permis à Leclerc de remporter sa première victoire à domicile l’an dernier.

Interrogé sur la question de savoir si la lenteur de Monaco pourrait permettre à Ferrari de se concentrer sur l’amélioration des réglages, plutôt que de chercher un équilibre entre les forces et les faiblesses de la voiture, Leclerc a affirmé que cela pourrait aider l’équipe à trouver des solutions.

"La réponse sera en piste demain. Nous ne savons pas encore vraiment à quoi nous attendre, mais il est vrai que les écarts sont limités. Nous allons donc nous concentrer et positionner la voiture au mieux pour les virages. Normalement, sur toutes les voitures, on cherche simplement à trouver un compromis entre les vitesses élevées et les vitesses lentes. Mais ici, tout est question de vitesse lente et j’espère que cela nous apportera quelque chose de nouveau sur notre voiture, que nous n’avons pas encore vu."

Leclerc estime que ce circuit entièrement à basse vitesse pourrait aider Ferrari à améliorer ses réglages, avec moins de compromis sur sa voiture.

Si Charles Leclerc a admis que "sur le papier, Monaco ne semble pas être le circuit le plus exceptionnel pour nous", il a reconnu que s’assurer que la voiture soit suffisamment rapide pour tenir jusqu’à la dernière partie des qualifications est crucial pour la réussite de sa course.

"Mais Monaco est aussi un circuit unique et tellement différent de tout ce que nous avons pu piloter cette saison. Mais nous pourrions avoir une petite surprise dès le début de la séance libre demain. J’espère que ce sera le cas. Et si ce n’est pas le cas, j’espère être là samedi. Ce qui, à mon avis, restera le moment le plus important du week-end. Mais, sur le papier, c’est tendu."

Leclerc a ensuite déclaré que s’il parvenait à atteindre la Q3, il y avait toujours l’espoir de "faire quelque chose de magique, car on ne sait jamais où on va finir avec un peu de chaos."

"D’accord, on a quelques idées initiales sur les positions pour lesquelles on va se battre en qualifications, mais tant qu’on n’a pas bouclé ce tour en Q3 et que tout le monde n’a pas bouclé ses tours, on ne sait pas vraiment où l’on en est."