Leclerc en difficulté en qualif Sprint, Hamilton frustré mais veut ’s’amuser’

Rien ne semble tourner en faveur de Lewis Hamilton ces dernières semaines. Le septuple champion du monde a de nouveau vu sa séance compromise à Interlagos, éliminé en SQ2 après avoir dû lever le pied sur sa dernière tentative suite à des doubles drapeaux jaunes provoqués par son coéquipier Charles Leclerc.

Le Monégasque est parti en tête-à-queue dans le deuxième secteur, ce qui a contraint Hamilton à interrompre son tour rapide et l’a relégué au 11e rang sur la grille du Sprint. Un scénario qui prolonge sa série noire après un Grand Prix du Mexique marqué par une pénalité de dix secondes qu’il avait contestée, estimant que Leclerc - qui avait coupé la piste au premier tour - n’avait pas été sanctionné. Max Verstappen, auteur d’une attaque agressive sur Hamilton au virage 1, s’en était également tiré indemne.

Pour ne rien arranger, Hamilton fait désormais l’objet d’une enquête au Brésil, soupçonné d’avoir roulé trop vite sous double drapeau jaune. Une infraction qui pourrait entraîner une pénalité sur la grille.

Au moment d’analyser son élimination prématurée de la séance, le Britannique n’a pas caché sa déception tout en saluant les efforts fournis.

"Oui, la faute de Charles n’a clairement pas aidé, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. L’équipe pensait que nous étions bien plus rapides que ce que nous avons montré. Nous avons tout donné et c’est finalement ce qui compte le plus, nous n’étions simplement pas assez rapides."

Conscient que ses progrès depuis la pause estivale sont restés invisibles en raison d’un mélange de malchance et d’exécution imparfaite, Hamilton tente désormais d’aborder les dernières courses avec davantage de recul.

"C’est difficile à dire quand on sort en SQ2. Nous travaillons dur et je ne peux pas faire beaucoup plus. C’est comme ça. Je suis 11e maintenant, je vais juste devoir m’amuser à partir de là. À ce stade, il s’agit juste de prendre du plaisir parce que de mon côté, mon année ne se passe pas très bien. Je dois juste profiter, peu importe où je me trouve."

De son côté, Charles Leclerc n’a pas échappé à un vendredi compliqué. Huitième sur la grille du Sprint, le Monégasque a admis que la Scuderia manquait clairement de performance à Interlagos.

"Je ne suis pas content. La voiture était très lente aujourd’hui. Elle ne donnait pas une mauvaise sensation mais nous sommes lents. Nous avons des choses à revoir et à améliorer pour demain."

Leclerc estime que son premier tour en SQ3 était "plutôt bon", mais un problème de passage de rapport l’a privé d’un meilleur chrono.

"J’ai eu un rétrogradage refusé dans la dernière ligne droite et ça m’a coûté un dixième et demi. Ça n’aurait pas changé grand-chose, peut-être 7e. C’est un week-end difficile jusqu’ici."

Pour autant, il ne pense pas que les difficultés viennent d’un mauvais choix de réglages : "Rien ne me fait penser que nous nous sommes trompés en termes de set-up. Je vais essayer quelque chose, et si ce sera mieux ou pire, je ne sais pas."