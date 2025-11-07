Officiel : Hamilton risque une grosse pénalité sur la grille au Brésil

Lewis Hamilton est de nouveau sous enquête. Les commissaires examinent en effet un potentiel deuxième manquement aux règles relatives aux doubles drapeaux jaunes cette saison, à l’issue des qualifications sprint du Grand Prix du Brésil disputées ce vendredi à Interlagos.

Le pilote Ferrari a été convoqué par les commissaires après avoir rencontré un incident lors de la SQ2. Hamilton était alors lancé dans un tour rapide lorsqu’il a été confronté à des doubles drapeaux jaunes brandis à la sortie de Bico de Pato. Ils ont été brandis après un tête-à-queue de son coéquipier Charles Leclerc, survenu juste devant lui.

Selon le document officiel, Hamilton a été convoqué pour "ne pas avoir suffisamment ralenti sous double drapeau jaune agité".

Ce n’est pas la première fois cette saison que Hamilton se retrouve dans une situation similaire. En août, lors du Grand Prix des Pays-Bas, il avait déjà été sanctionné pour un manquement comparable. Les commissaires avaient alors estimé qu’il n’avait pas suffisamment réduit sa vitesse à l’approche de l’entrée des stands lors d’un tour de reconnaissance précédant la course.

La sanction avait été lourde : cinq places de pénalité sur la grille du Grand Prix d’Italie à Monza, la manche suivante.

Plus tôt cette année, Hamilton avait également fait l’objet d’une enquête pour excès de vitesse sous drapeau rouge lors de la dernière séance d’essais à Singapour. Il en était ressorti sans sanction, même si les commissaires avaient souligné qu’une réduction de vitesse plus importante aurait été souhaitable dans les circonstances.

Hamilton n’a pas réussi à intégrer la SQ3 aujourd’hui. Il s’est qualifié 11e pour l’épreuve sprint, à la porte du top 10.

L’issue de l’enquête pourrait avoir de nouvelles conséquences sur son week-end à Interlagos, dans un contexte déjà compliqué pour Ferrari, confrontée à un manque de rythme et à une séance marquée par le tête-à-queue de Leclerc à l’origine de l’incident.