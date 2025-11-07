Alonso et Stroll lancent bien leur week-end, Aston Martin dans le match

Aston Martin a signé une entame prometteuse à son Grand Prix du Brésil. À l’issue des qualifications sprint disputées vendredi à Interlagos, Fernando Alonso a décroché la cinquième place, tandis que Lance Stroll s’est classé septième. Un double résultat encourageant pour l’écurie de Silverstone sur un circuit où tout peut basculer.

Avec deux voitures en SQ3 et des pilotes satisfaits du comportement de l’AMR25, même si Interlagos reste imprévisible avec de la pluie prévue demain, l’équipe dispose d’une bonne base pour viser un résultat solide lors du Sprint et, pourquoi pas, confirmer dimanche.

Fernando Alonso n’a jamais caché l’affection qu’il porte à Interlagos. Et le double champion du monde s’est immédiatement illustré en se hissant en SQ3 avant de terminer cinquième.

"Ça fait du bien d’être de retour ici à Interlagos. Ce circuit a toujours été très spécial pour moi. La voiture se comportait bien en Libres, et atteindre la SQ3 cet après-midi puis finir 5e est un résultat solide. Aujourd’hui, c’était un bon coup de boost pour l’équipe et une manière positive de commencer le week-end."

Alonso reste toutefois prudent avant la suite des événements : "On espère garder ce niveau de performance demain, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ici. Ce tracé peut réserver des scénarios imprévisibles, notamment en raison de la météo."

Lance Stroll a lui aussi apprécié cette première journée à São Paulo. Auteur du septième temps en qualif sprint, le Canadien espère convertir cette position de départ favorable en points dès demain.

"J’adore revenir sur ce circuit. Il y a tellement de passion pour le sport au Brésil et les fans sont incroyables. C’est vraiment très fun de piloter ici et nous avons pu signer quelques bons tours aujourd’hui. La voiture se comportait bien et nous partirons 7e pour le Sprint demain matin."

Le pilote Aston Martin veut toutefois rester mesuré comme son équipier : "Ce n’est que le début du week-end et nous verrons comment les choses évolueront. On espère se battre pour des points demain, et il pourrait y avoir de la pluie donc tout est possible."