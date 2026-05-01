Très critique sur le règlement F1, Sainz change de ton

Directeur du GPDA, Carlos Sainz a fait partie des pilotes les plus critiques du paddock sur la révolution réglementaire de 2026. Le pilote Williams F1 évoquait des dangers liés à la sécurité, en plus du manque de plaisir ressenti par les pilotes avec les nouvelles voitures.

Dès lors, la FIA a introduit une série de modifications visant notamment à réduire les effets de super-clipping et de lift and coast. Parmi les changements majeurs figure la diminution de l’énergie récupérable totale, désormais limitée à 7 MJ par tour contre 8 MJ auparavant. En parallèle, la puissance maximale du super-clipping a été portée à 350 kW contre 250 kW précédemment.

Ces changements sont-ils de nature à satisfaire Carlos Sainz, dont la voix compte au sein du GPDA ? Sa prise de position était ainsi peut-être plus importante que d’autres.

Bonne nouvelle d’abord : l’Espagnol salue le dialogue de qualité noué par la FIA et la FOM avec les pilotes. Pour une fois, ceux-ci ont été écoutés !

« Eh bien, je suis tout simplement heureux qu’il y ait eu une réaction de la part de la FIA, de la FOM, des pilotes et des équipes. Nous nous sommes tous assis autour de la table et avons évidemment essayé d’améliorer la situation. Je ne m’attends pas à un remède miracle qui changera soudainement tout, mais tous les changements sont sensés et rendront, espérons-le, les choses un peu plus agréables de notre côté. »

« Donc oui, je suis juste content de voir que nous collaborons, que nous travaillons ensemble pour rendre le sport meilleur et plus agréable. Et quant à savoir si cela fera une grande différence ou non, nous aurons de toute évidence les prochaines courses pour analyser, nous adapter et voir si nous devons apporter d’autres modifications. »

Si le règlement évolue, les performances de Williams F1 vont-elles aussi progresser dans le bon sens, ce week-end à Miami ? Pour le moment, Carlos Sainz a sauvé 2 points presque par miracle, mais sa monoplace bleue déçoit grandement et se retrouve régulièrement en fond de peloton.

Williams F1 apporte-t-elle donc beaucoup d’évolutions à Miami ? De quoi changer radicalement la tournure de la saison selon Carlos Sainz ?

« C’est certain, nous avons apporté pas mal d’évolutions sur la voiture. Elle sera différente, mais ce n’est pas tant son apparence qui compte, c’est la performance que ces changements ajoutent à la voiture. Et à cet égard, étant donné que tout le monde semble apporter beaucoup de nouveautés, notre position ne changera probablement pas massivement, mais j’espère que c’est le début de notre chemin vers le redressement au cours de l’année. »

« Même si ce sera une bonne étape, une avancée saine pour l’équipe, si l’on regarde les choses de manière relative, si les autres apportent aussi de grosses améliorations, nous ne pourrons pas beaucoup remonter au classement. Alors, nous verrons bien, espérons que ce soit une première étape, et ensuite il faudra attendre plus tard dans la saison pour introduire les évolutions les plus importantes. »

La Williams F1 est une des voitures les plus en surpoids : sera-ce de l’histoire dès ce week-end ou pas encore ?

« Certaines de nos évolutions devraient être visibles et d’autres seront concentrées sur le poids. Mais le poids est un travail plus difficile qui prendra encore presque toute l’année pour réussir à éliminer tout l’excédent que nous avons dans cette voiture. »

« Il s’agira donc plutôt de petits pas en avant, mais espérons que plus tard dans la saison, nous aurons des avancées plus majeures. Et oui, d’ici là, ce sera une combinaison d’aérodynamique et de poids, en essayant simplement d’améliorer la situation. Mais comme je l’ai dit précédemment, les étapes les plus importantes viendront plus tard dans l’année. »