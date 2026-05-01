Nouveau règlement F1 : Hülkenberg évoque un vrai ’reset’

Face à la fronde des pilotes, la FIA et la FOM ont consenti à modifier le règlement F1 dès ce Grand Prix, à Miami. Pour rappel, ces évolutions visent notamment à réduire les effets de super-clipping et de lift and coast. L’énergie récupérable par tour est limitée à 7 MJ par tour contre 8 MJ auparavant. En parallèle, la puissance maximale du super-clipping a été portée à 350 kW contre 250 kW précédemment.

Faisant partie des pilotes plutôt ‘conservateurs’, Nico Hülkenberg, le pilote Audi, a accueilli avec un grand sourire ces changements. Il salue aussi la nouvelle approche adoptée par la FIA et la FOM, qui ont tenu à écouter les retours des pilotes, par messages interposés.

« Oui, de l’excellent travail a été accompli entre la FIA, toutes les personnes impliquées et même certains pilotes. Évidemment, pour la sécurité, concernant les différences de vitesse entre les voitures, le fait de pouvoir attaquer davantage dans les tours de qualification, les tours de lancement, tout est un peu moins compliqué, plus intuitif, on peut plus pousser en qualifications. »

« Donc oui, c’est une sorte de remise à zéro ici, je suppose, pour que tout le monde réapprenne sur la piste comment cela se passe dans la réalité. Évidemment, tout le monde a fait ses simulations et sa préparation sur simulateur, mais la réalité peut parfois être légèrement différente, je suis donc curieux de voir le ressenti et comment cela va se passer. »

« Historiquement, les pilotes n’ont pas été impliqués, mais souvent, à l’aube d’une nouvelle réglementation, nous pouvons assez bien juger et anticiper ce qui nous attend et le genre de situations que cela va créer. Il y a de toute évidence eu plus de collaboration et de discussions cette année, ce qui est une bonne chose et très positif. C’est tout. »

En coulisses durant la pause forcée, l’organigramme d’Audi F1 a de nouveau évolué. Pour remplacer Jonathan Wheatley, Audi a procédé à la nomination d’Allan McNish au poste de directeur de course de l’équipe. Une instabilité peu souhaitable pour Nico Hülkenberg ?

« En fait, Allan est avec la marque, avec Audi, depuis je ne sais combien de temps, mais depuis très longtemps. Il est avec nous dans le projet F1 et l’équipe depuis le tout début. C’est évidemment un ancien pilote, avec même une expérience en F1, beaucoup d’expérience en sport automobile de manière générale, c’est donc un rôle qui lui convient parfaitement et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui. »

Audi est décidément à un tournant de sa saison, puisque ce week-end verra naturellement l’apport de grosses évolutions chez toutes les équipes. Quels sont dès lors les espoirs de Nico Hülkenberg pour ce week-end ?

« Nous sortons évidemment de cette pause pour entamer un format Sprint. Les Sprints sont toujours exigeants, trépidants, mais l’espoir est d’être compétitifs, de grappiller quelques points ici et là chaque fois que possible et simplement de maximiser l’ensemble du Grand Prix. »

« Nous n’en sommes qu’au début de la saison et le potentiel de développement est encore très vaste à ce stade. Il y a donc assurément une grande possibilité que nous assistions à des basculements plus importants plus tard dans la saison. Comme toujours, comme chaque année, tout dépendra de qui travaille le plus efficacement et le mieux, et qui parvient à faire fonctionner ses évolutions de manière pérenne. »

De meilleurs départs pour Audi F1 ?

Audi a procédé à quelques essais de départ à Monza, durant la pause, pour remédier à un gros point noir de l’équipe depuis le début d’année : les départs. Gabriel Bortoleto comme Nico Hülkenberg perdent régulièrement plusieurs positions dès l’extinction des feux verts !

Alors, des solutions ont-elles pu être trouvées en Italie ? Nico Hülkenberg semble optimiste…

« Oui, cette journée de tournage a été très utile. Nous avons du travail dans ce domaine. Nous en sommes conscients et c’est pourquoi la pause est tombée à pic, évidemment, pour vraiment nous plonger là-dedans, analyser, essayer de comprendre et proposer des solutions. Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé là-dessus en arrière-plan et nous avons quelques idées pour cette course que nous allons essayer, en espérant qu’elles fonctionneront. »