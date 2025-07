Norris se sent capable de ’menacer’ Piastri mais n’est pas encore au niveau souhaité

Lando Norris a admis ne pas se sentir constamment au même niveau cette saison en Formule 1 par rapport à l’année dernière, malgré une avance de son équipier pour le titre qui s’est réduite à seulement huit points.

Le Britannique arrive au Grand Prix de Belgique ce week-end après avoir réduit l’écart avec Oscar Piastri dans la course au titre, grâce à des victoires en Autriche et à Silverstone.

Mais Norris n’a pas connu une saison sans accroc, ayant ouvertement évoqué ses difficultés, tant psychologiques qu’avec la MCL39, une voiture que Piastri a souvent mieux maîtrisée.

La dynamique semble désormais tourner en faveur de Norris, mais lorsqu’on lui demande s’il préférerait ne pas avoir eu deux semaines de pause au milieu de sa trajectoire ascendante, il plaisante en se disant satisfait du repos.

"Non, j’avais besoin de deux semaines de repos, pour être honnête, pour récupérer. C’était vraiment agréable de terminer comme ça. Une semaine de récupération et de moments passés avec mes amis, et une semaine de préparation pour ce week-end."

"De la même manière, c’est assez éphémère. J’ai l’impression que gagner à Silverstone n’a rien à voir avec demain. Nous repartons en piste et peu importe si nous avons gagné les cinq ou dix dernières courses. D’une certaine manière, personne ne s’en soucie. Nous pouvons être les meilleurs et performer au mieux ces trois prochains jours."

Norris a également été interrogé sur la façon dont il pourrait représenter une menace plus importante pour Piastri et sur la façon dont il pense pouvoir retrouver sa forme de 2024.

"Avec la voiture, sachant où je peux attaquer, comment je peux attaquer, plusieurs facteurs se sont réunis depuis l’Autriche et mon rythme en qualifications était sans conteste le meilleur de la saison. Et mes tours étaient toujours parmi les premiers. Donc oui, je pense qu’il y a eu du positif."

"J’essaye encore de travailler sur des choses pour exploiter au mieux la voiture et la libérer plus souvent, comme je le faisais la saison dernière. Mais il y a certains points sur lesquels je devais travailler et m’améliorer, et j’ai le sentiment d’y être parvenu. Et je pense que c’est une bonne chose d’avoir remporté ces deux victoires."

"Le point le plus positif de ces deux derniers week-ends, c’est que le rythme était meilleur dès le départ et que j’étais plus à l’aise avec la voiture et que je comprenais comment en tirer le meilleur parti."

"Parfois, cela me fait plus sourire que de simplement gagner la course, car c’est une progression, une progression visible, et c’est toujours une très bonne chose, c’est très gratifiant. Mais je sais qu’il me reste encore beaucoup à faire. Je me sens mieux que ce que j’ai fait, alors suis-je plus confiant quant à ma capacité à réaliser d’autres performances de ce genre ? Oui."

"Est-ce que je me sens aussi bien que la saison dernière et que je suis au même niveau avec suffisamment de régularité ? Je répondrais toujours non."

"Je comprends mieux tout maintenant, mais il s’agit encore de détails infimes, de petits gains infimes ici et là. Je me sens plus en capacité de menacer Oscar maintenant, certes, mais suis-je encore assez satisfait de ma position actuelle, de la voiture et de mon harmonie avec elle ? Ce n’est toujours pas au niveau souhaité."

Après sa victoire à Silverstone, Norris a balayé du revers de la main l’idée que la nouvelle conception de la suspension avant soit un facteur important de sa nouvelle forme, estimant que son travail acharné est également bénéfique.

Quand on lui a demandé s’il travaillait sur des aspects particuliers, Norris a répondu : "Mon pilotage !"

"Ma façon de piloter la voiture, ma capacité à m’adapter à différents styles de pilotage. C’est vraiment l’essentiel. Mon travail, au final, est de piloter la voiture qui me sera confiée le plus rapidement possible."

"J’ai aussi quelques projets en dehors de la piste avec mon équipe. Je suis entouré d’un excellent groupe de personnes. Je travaille donc sur des choses en piste et en dehors."

"Comment aborder les week-ends de manière plus efficace ? Il s’agit principalement de m’améliorer en tant que pilote face à des difficultés liées à des choses que je n’aime pas ou auxquelles je ne suis pas habitué, ou à des modifications apportées à la voiture pour cette année."