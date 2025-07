Leclerc ’aimerait savoir ce qui permet à McLaren F1 d’être si rapide’

Charles Leclerc a reconnu qu’il n’imaginait pas voir une équipe McLaren F1 aussi forte qu’elle l’est cette saison. Alors que Ferrari se battait pour le titre de champion des constructeurs contre l’équipe de Woking l’an dernier, cette dernière est nettement en tête cette saison, possédant près du double de points de la Scuderia avant la mi-saison.

"J’aimerais savoir ce qui a permis à McLaren d’être aussi rapide cette année" a déclaré Leclerc. "Il est certain qu’ils ont fait un grand pas en avant. Je ne pense pas que beaucoup d’entre nous s’y attendaient."

"Lorsque vous arrivez à la dernière année du règlement, tout tend à converger un peu. Cette année, ils ont fait un grand pas en avant. Je doute que cela vienne d’une seule chose. Cela ne vient jamais d’une seule chose. Je pense qu’il y a beaucoup de choses différentes qu’ils font mieux que d’autres, ce qui fait une grande différence à la fin."

Le Monégasque pense que la gestion des températures élevées est ce qui permet à McLaren de faire la différence, et il en a déjà eu quelques preuves cette année.

"Il est vrai que l’une des caractéristiques qui s’est considérablement améliorée depuis l’année dernière est par temps chaud. Je me souviens d’EL3 à Bahreïn cette année où je me demande encore comment Oscar a pu faire ce temps au tour dans cette chaleur."

"C’était très impressionnant. Il y a ce genre de tours et vous regardez et vous êtes un peu perdu et vous ne comprenez pas d’où vient la performance. Ils ont trouvé quelque chose, surtout quand il fait chaud, avec les pneus. C’est ce que nous essayons encore de comprendre."

Leclerc compte sur les prochaines évolutions de Ferrari pour se rapprocher de McLaren, mais il n’est pas sûr que cela suffira : "Je serais inquiet si je ne pensais pas ainsi, car il est évident que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire cet écart autant que possible."

"Nous allons essayer d’apporter des améliorations dès que possible. Nous allons essayer d’apporter des améliorations dès que possible, ce qui nous permettra de remédier à certaines de nos faiblesses. Je suis sûr que cela réduira l’écart, mais je ne pense pas que ce sera complètement le cas."

"C’est un avantage significatif qu’ils ont en ce moment. Ce n’est pas dû à une seule amélioration ou à une seule pièce. Il faut une multitude d’améliorations pour arriver à leur niveau."