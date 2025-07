Hamilton ne doute pas que Verstappen se sentirait bien chez Mercedes F1

Max Verstappen se sentirait-il comme chez lui chez Mercedes F1 ?

"Bien sûr !" est la réponse donnée par Lewis Hamilton, aujourd’hui pilote Ferrari, mais qui a passé douze saisons au sein de l’équipe de Brackley, avec en point d’orgue une bataille très dure contre le Néerlandais en 2021 pour le titre pilotes.

Alors que Verstappen vient d’esquiver à Silverstone les questions concernant ce transfert éventuel, le Britannique estime que Verstappen serait aussi à l’aise chez Mercedes qu’il ne l’a été chez Red Bull.

"Max vient d’une grande équipe, il sait comment gérer cela. Et il y a de nombreuses années, on m’a posé une question sur… je ne m’en souviens plus. J’étais tellement convaincu par Mercedes à l’époque, et je me souviens avoir dit que Red Bull était juste une entreprise de canettes."

"Et je l’ai toujours regretté. Je disais simplement que Mercedes était géniale à l’époque, j’essayais juste de faire passer mon équipe au niveau supérieur, mais la vérité, c’est que Red Bull a été une équipe incroyable, avec tellement de gens exceptionnels et ils ont dominé pendant des années."

"Ce que je peux dire à quelqu’un qui me pose une question sur Mercedes, c’est que c’est aussi une équipe incroyable, avec une passion naturelle. Ils ont un personnel formidable, c’est une usine formidable, un environnement de travail formidable."

"Alors, bien sûr, je suis curieux maintenant de voir ce qui va se passer avec Max !"