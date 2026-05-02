Hadjar ’se sentait mieux’ mais se qualifie encore neuvième à Miami

Comme lors du Sprint, Isack Hadjar s’est qualifié neuvième pour la course du Grand Prix de Miami. Le pilote Red Bull n’a pas réussi à remonter, même s’il se sentait plus à l’aise que la veille dans sa RB22, notamment en matière de pilotage et de maniabilité.

Mais il explique qu’il perdait du temps en ligne droite, sans préciser s’il s’agit d’un problème de déploiement d’énergie, et admet qu’il était pénalisé par cela face à Max Verstappen, qui s’est classé deuxième de cette séance qualificative.

"Aujourd’hui je me sentais beaucoup mieux, toute la séance à part les deux derniers tours de Q3. En Q2 ça allait bien mieux, mais en Q3 j’avais des problèmes avec les rétrogradages, je perdais du temps" a déclaré Hadjar.

"En ligne droite il en manque beaucoup par rapport à l’autre voiture, donc je contrôle ce que je peux contrôler de mon côté, dans les virages je suis là, mais dans le reste il n’y a plus rien."

Interrogé sur l’évolution de ces difficultés de performance en ligne droite, le Français reconnait néanmoins que cela n’explique pas entièrement un retard qui frôle la seconde face à l’autre voiture de l’équipe.

"Ca allait ce matin, mais ce n’était pas encore ça sur un tour d’attaque, il nous manque de la performance. Ils n’ont pas réussi à trouver, c’est sûr qu’il n’y a pas neuf dixièmes, mais il y a du chrono."