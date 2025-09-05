Leclerc a une Ferrari ’piégeuse mais rapide’, Hamilton a vécu un vendredi ’incroyable’

Charles Leclerc ne sait pas s’il pourra jouer la victoire en course dimanche face à une concurrence très forte menée par McLaren F1. Néanmoins, le pilote Ferrari est satisfait de voir que la SF-25 a une belle pointe de vitesse, même si son comportement est encore chaotique.

"Avec peu de carburant comme avec beaucoup, la voiture est piégeuse mais rapide. Je préfère ça plutôt qu’elle soit constante mais lente. Mais nous devons travailler sur la constance. Sur les relais courts, on a extrait à peu près tout ce qu’il y avait dans la voiture" a déclaré Leclerc.

"Demain on doit avoir de la constance et on travaille dessus, on a essayé des choses sur les deux voitures, surtout en EL1, et il semble qu’on ait compris la direction dans laquelle aller demain. J’espère que ce sera la bonne, mais je suis confiant que ça le soit" poursuit-il, s’avouant surpris de voir les Williams si bien placées.

"J’ai parlé avec Alex, j’ai parlé avec Carlos, et ils m’ont dit tous les deux qu’ils s’attendaient à être rapides. Et compte tenu d’où ils avaient été rapides depuis le début de saison je savais qu’ils le seraient. Mais actuellement, ils sont en lutte pour les meilleures positions, ce sera une qualification très serrée."

Et de confirmer que se battre pour la victoire nécessitera des progrès d’ici dimanche : "C’est une question difficile, c’est possible sur le papier mais je ne sais pas à quel point McLaren et Red Bull ont poussé. Je pense qu’ils ont plus de marge que nous mais si nous améliorons la voiture, ce sera une possibilité."

Lewis Hamilton était dans le top 5 à la fin de la journée et s’est même placé en tête de la première séance. Il admet avoir pris une mauvaise direction de réglages après les EL1 et prévoit de revenir en arrière pour demain.

"C’est assez incroyable, un sentiment incroyable. Toute l’expérience... même si je porte du bleu, j’ai rejoint l’équipe pour porter du rouge ! Jeudi on a vu les tifosi à Milan, et sortir du garage ici dans une voiture rouge, c’est tout ce que j’imaginais" a déclaré Hamilton.

"Ca allait en EL1, on a fait des changements en EL2 mais c’était pire. La bonne nouvelle est qu’on peut revenir en arrière. La première séance était bonne, et il y a beaucoup de positif à tirer de la journée pour être meilleurs demain."

Le Britannique espère briller dimanche mais il sait que sa pénalité reçue la semaine dernière va coûter cher : "Les McLaren sont très rapides et c’est très serré dans le top 5 voire le top 10. Ce n’est pas facile de dépasser et on a cette pénalité, qui est malheureuse. Mais je préfère l’avoir maintenant que l’an prochain, j’imagine."

Pourquoi Ferrari n’a pas contesté la pénalité d’Hamilton ?

Frédéric Vasseur s’est par ailleurs exprimé sur la pénalité de Lewis Hamilton sur la grille de départ à Monza. Il prendra 5 places sur la grille de départ ce dimanche après son comportement lors d’un tour de reconnaissance à Zandvoort, avant la course.

"Nous avons décidé de ne pas nous plaindre, de ne pas exercer notre droit de révision, car je pense que la bonne approche à Monza est de nous concentrer pleinement sur la performance."

"Et aussi parce que cinq places à Monza représentent probablement une pénalité légèrement inférieure à cinq places à Monaco ou à Zandvoort. Mais je souhaite vraiment que toute l’équipe se concentre sur ce week-end, sur la performance, pour faire son travail et ne pas se disputer pour autre chose."

Hamilton a ralenti, même si cela a été jugé insuffisant, les commissaires ont réduit la pénalité à cinq places au lieu des dix habituelles.

"J’ai dit que je ne me plaignais pas, je n’ai pas dit que j’étais d’accord avec la pénalité," ajoute Vasseur.

"Honnêtement, c’était un peu dur, d’abord parce que je pense qu’il aurait été logique d’appliquer la pénalité à Zandvoort, puis parce que cela s’est produit 40 minutes avant le départ. Parfois, on n’a pas le temps de réagir et il faut décider après, mais là, c’était 40 minutes avant le départ."

"Et aussi parce que c’était un peu subjectif. Quand on demande à quelqu’un de ralentir, c’est toujours subjectif."

"Je pense que dans cette situation, il est logique d’avoir une ligne de conduite claire et dire : ’OK, vous avez une limite de temps aux stands à l’entrée sur la grille, une limite de temps aux stands et un arrêt complet. Si quelqu’un roule trop vite, il sera pénalisé’."

"Mais dire qu’il faut ralentir et ensuite dire : ’OK, vous avez ralenti, mais pas assez’, c’est un peu dur. Je ne veux pas créer de désordre, je veux me concentrer sur mon travail. Mais c’est dur."