Une journée productive et prometteuse pour Sauber à Monza
Des essais libres 1 et 2 qui se sont bien passés pour Hülkenberg et Bortoleto
L’écurie Sauber a réalisé deux séances d’essais productives à Monza.
Les préparatifs pour le Grand Prix d’Italie ont démarré sur les chapeaux de roue, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ayant collecté de nombreuses données sur les réglages et les pneus de la voiture lors des EL1 et EL2.
Les deux séances se sont déroulées sans accroc, permettant aux ingénieurs, en piste comme à la base, de se concentrer sur les premières indications données par le circuit, avant une soirée d’analyse intense pour extraire chaque once de performance de la voiture avant les qualifications de demain.
Nico Hülkenberg a bouclé sa journée avec un beau 8e temps en EL2.
"Ce vendredi a été simple et sans problème. Nous nous sommes concentrés sur notre programme, collectant des données sur la voiture, le package et les pneus. Nous avons bien progressé entre les EL1 et les EL2 aujourd’hui, et l’objectif est maintenant de poursuivre sur cette lancée ce week-end."
Gabriel Bortoleto était lui à la 12e position de cette 2e séance du jour.
"Piloter à Monza est toujours spécial, et je suis plutôt satisfait du travail accompli aujourd’hui. Globalement, la journée a été positive et productive : nous avons réalisé de bons tours, travaillé sur l’équilibre de la voiture et peaufiné quelques réglages. Demain, nous poursuivrons notre effort avec une nouvelle séance d’essais avant les qualifications. Un grand merci à toute l’équipe pour le travail accompli aujourd’hui ; nous continuons d’avancer."
