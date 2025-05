Le véritable problème pour Verstappen, c’est Piastri, pas Norris

C’est bien Oscar Piastri, et non son coéquipier chez McLaren Lando Norris « un tout petit peu plus rapide », qui devrait inquiéter le plus Max Verstappen en 2025 selon l’ancien pilote de F1 Christian Danner.

Voici un nouvel avis d’un consultant du paddock qui a tendance à placer Piastri en favori chez McLaren F1 pour aller décrocher le titre cette saison.

Verstappen a remporté les quatre derniers championnats du monde consécutifs, mais la voiture la plus performante jusqu’à présent cette année est la McLaren, dont les pilotes occupent les première et deuxième places du classement.

Lando Norris a mené le championnat en début de saison, mais les quatre victoires de son coéquipier Piastri lors des cinq derniers Grands Prix ont permis au jeune Australien de prendre la tête du classement.

Christian Danner pense que Norris était "probablement un tout petit peu plus rapide que Piastri en termes de vitesse."

"Mais Norris commet encore le genre d’erreurs que Piastri semble avoir déjà surmontées."

"Cela ne signifie pas que Norris ne peut pas les surmonter lui aussi," précise Danner. "Mais les choses ne se passent pas bien pour lui en ce moment."

Bien que Verstappen peine actuellement à suivre la domination des McLaren, Danner insiste sur le fait que personne dans le paddock ne devrait l’écarter de la course au titre.

Et entre Norris et Piastri, il affirme que le Néerlandais aura surtout les yeux rivés sur ce dernier. "Piastri représente un véritable problème pour Verstappen."

"Max le sait très bien : Piastri est un dur à cuire."